'SBS연예대상' 차태현, '핫클립상' 수상에 "이게 뭐냐, 이걸로 끝이냐?" 폭소

차태현이 핫클립상의 주인공이 됐다.30일 서울 마포구 상암동 SBS 프리즘타워에서 밤 8시 50분부터 생방송으로 진행된 '2025 SBS 연예대상'에서는 올 한 해 가장 뜨거운 반응을 일으킨 핫클립상을 시상했다.핫한 클립들 중에서 핫클립상의 주인공이 된 것은 바로 차태현이었다. 차태현은 SBS '우리들의 발라드'의 탑백귀 대표로 활약하며 시청자들에게 감동과 공감을 자아냈다.특히 이예지의 목소리에 흘린 그의 뜨거운 눈물이 많은 이들의 공감을 자아냈던 것. 수상자로 이름이 호명된 차태현은 "이게 뭡니까? 이걸로 퉁인가? 끝났어요 저? 탁재훈 씨랑 비슷한 상황입니까?"라며 크게 웃었다.이어 차태현은 "아니다. 트로피면 좋다. 이거 하나로 족하다"라며 "아니 이게 무슨 일이냐. 좋은 공연 보고 그냥 울었을 뿐인데 상까지 주는 거냐"라고 물었다.그리고 그는 '우리들의 발라드'를 사랑해 주신 시청자들에게 감사의 마음을 전하며 "참가자분들 너무 고생 많았고 여러분들이 주인공이다. 제가 대신 받는 걸로 하겠다"라고 참가자들에게 공을 돌렸다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)