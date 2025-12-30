이강인의 PSG, 세계체육기자연맹 선정 '올해 최고의 팀'

▲ 파리 생제르맹, 유럽 챔피언스리그 우승

이강인이 활약하는 프랑스 프로축구 리그1 파리 생제르맹(PSG)이 세계체육기자연맹(AIPS) 선정 '2025 최고의 팀'으로 뽑혔습니다.AIPS는 오늘 "전 세계 121개국에서 836명의 기자를 상대로 투표한 결과 PSG가 가장 높은 점수를 받아 2025 최고의 팀으로 선정됐다"고 발표했습니다.'올해 최고의 팀' 부문에서는 축구가 강세를 보였습니다.PSG는 871점을 받아 FC바르셀로나(763점), 모로코 20세 이하(U-20) 축구 대표팀(487점)을 따돌렸습니다.그 뒤를 이어 첼시FC(477점), 아스널 위민스 FC(413점), 독일 남자 농구 대표팀(348점), 맥라렌 F1 팀(301점), 잉글랜드 여자 축구 대표팀(268점), 스페인 남자 축구 대표팀(240점), FC 바르셀로나 페메니(230점) 등이 톱10을 이뤘습니다.올해 최고의 팀으로 뽑힌 PSG는 2025년 한 해 동안 참가한 7개 대회 가운데 6개 대회를 휩쓰는 성과를 거뒀습니다.PSG는 2024-2025시즌 프랑스 정규리그(리그1), 프랑스컵, 슈퍼컵(트로페 데 샹피옹), 유럽축구연맹(UEFA) 챔피언스리그, UEFA 슈퍼컵, 국제축구연맹(FIFA) 인터콘티넨털컵 등 6개 대회 우승 트로피를 들어 올렸습니다.PSG는 올해 클럽월드컵 결승에서 첼시에 패해 준우승한 게 옥에 티였습니다.AIPS는 이에 대해 "루이스 엔리케 감독의 지휘 아래 PSG는 공격과 수비의 균형이 돋보였다"라며 "우스만 뎀벨레, 비티냐, 아슈라프 하키미, 흐비차 크바라츠헬리아 등 개성 넘치는 선수들이 포진한 두꺼운 스쿼드를 구축했다"고 설명했습니다.이어 "엔리케 감독은 강한 조직력, 뛰어난 전술적 완성도, 그리고 팀 전체가 함께 헌신하는 축구를 만들어냈다는 점에서 높은 평가를 받았다"고 덧붙였습니다.