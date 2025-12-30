BBC "러시아군 누적 전사자 30만 명 안팎…올해 급증"

▲ 러시아 군인들

우크라이나 전쟁에서 전사한 러시아 군인이 30만 명을 넘을 수 있다는 분석이 나왔습니다.30일(현지시간) BBC방송은 BBC 러시아판과 러시아 독립 언론 메디아조나가 우크라이나 전장에서 싸우다 사망한 러시아 군인 수를 자체적으로 파악한 결과, 2022년 2월 전쟁 발발 후 이달까지 최대 35만 2천 명이 전사했을 가능성이 있다고 보도했습니다.공식 보고서와 신문 부고 기사, 소셜미디어(SNS), 전쟁 기념비, 묘지 등을 통해 파악된 전사자의 수는 약 16만 명입니다.전문가들은 이처럼 사망 사실이 공식적으로 확인이 되는 전사자가 전체 전사자의 45∼65%가량일 것으로 보고 있습니다.이런 계산에 따르면 누적 사망자는 24만 3천∼35만 2천 명가량으로 추정됩니다.BBC는 러시아군 전사자 수는 종전 협상이 이뤄진 올해 특히 급증했다고 전했습니다.올해 러시아 매체에 게재된 전사자 부고 기사는 작년보다 40% 늘었습니다.러시아가 종전 협상에서 유리한 고지를 확보하려고 점령지 확대에 속도를 낸 것이 전사자 급증을 부른 주된 이유로 보입니다.전사자 중 '자원입대자'의 비율도 지난해 15%에서 올해는 30%가량으로 급증했다고 BBC는 전했습니다.러시아 당국은 신규 병력 모집을 위해 거액의 보수를 제시하고 있습니다.드미트리 메드베데프 러시아 국가안보회의 부의장은 올해 들어 10월까지 33만 6천 명이 자발적으로 입대했다고 밝혔습니다.우크라이나군도 막대한 인명 피해를 입었습니다.지난 2월 볼로디미르 젤렌스키 대통령은 자국군 전사자 수가 4만 6천 명, 부상자 수가 38만 명이라고 밝혔습니다.BBC는 다른 추정치 등을 더해 검토한 결과, 우크라이나군 전사자는 최대 14만 명에 달할 수 있다고 추정했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)