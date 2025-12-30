이 대통령, 청와대 근처 식당서 '깜짝 오찬'…"상인 격려"

▲ 이재명 대통령이 30일 김민석 국무총리, 구윤철 부총리, 위성락 안보실장, 강유정 대변인 등과 함께 청와대 인근 삼청동 거리를 걷고 있다.

이미지 확대하기

이재명 대통령이 청와대 복귀 이틀째인 오늘(30일), 근처의 한 유명 수제비 식당을 찾아 점심을 하고 주민을 만났습니다.강유정 청와대 대변인은 "이 대통령은 오늘 국무회의 종료 후 김민석 국무총리 및 청와대 참모들과 함께 청와대 인근 삼청동을 도보로 걷고 깜짝 오찬을 했다"고 브리핑에서 밝혔습니다.그러면서, "청와대 복귀 이튿날 삼청동 동네 한 바퀴를 돌며 깜짝 오찬에 나선 것은 인근 상인들을 격려하고 주민에게 인사를 전하기 위한 것"이라고 설명했습니다.이 대통령은 오늘 오전 국무회의를 마치고 청와대 춘추관에서 도보로 10분 정도 떨어져 있는 한 수제비 식당을 찾았습니다.식당 앞에서 시민과 함께 줄을 서서 차례를 기다린 뒤, 함께 입장해 수제비와 감자전을 주문해 식사를 했습니다.이 대통령은 이 자리에서 "어린 시절 워낙 칼국수와 수제비를 많이 먹고 살았다"며 '배고프고 힘들었던 과거'를 회고했다고 강유정 대변인은 전했습니다.구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관, 김영훈 고용노동부 장관, 김성환 기후에너지환경부 장관, 차정인 국가교육위원장, 위성락 국가안보실장과 김용범 정책실장 등도 식사 자리에 동석했습니다.오찬을 마친 이 대통령은 근처 국무총리 공관 내 삼청당으로 자리를 옮겨 다과 시간을 이어갔습니다.이 대통령은 출입기자들의 차담 배석 요청을 즉석에서 흔쾌히 수락, 이들과 여러 현안을 두고 허심탄회한 대화를 나누기도 했습니다.(사진=청와대 제공, 연합뉴스)