1시간 넘겨도 "이틀치 내라"…성수기엔 부르는 게 값?

<앵커>



국제선 이용객이 1천만 명을 넘어선 김해공항에서 주차 전쟁이 벌어지고 있습니다. 공영 주차장 자리가 늘 부족하다 보니 여행객들은 인근 사설 주차장을 이용할 수밖에 없는데, 이런 상황을 틈타 요금을 마음대로 부르는 배짱 영업이 기승을 부리고 있습니다.



KNN 옥민지 기자가 현장 취재했습니다.



<기자>



김해공항 주차장 진입로에 차들이 길게 늘어섰습니다.



평일임에도 전광판에는 이미 '만차' 표시가 가득합니다.



[서은정/공항 이용객 : 적어도 1시간 정도는 먼저 와야지 비행기 오는 거랑 (시간을) 맞출 수 있어요. 많이 불편해요.]



결국 여행객들은 공항 인근의 사설 주차장으로 눈을 돌릴 수밖에 없습니다.



이렇다 보니 성수기 기간, 사설 주차장의 요금은 그야말로 '부르는 게 값'입니다.



[사설주차장 관계자 : 성수기 아닙니까? 이날은 솔직히 예약 안 하고 막 진짜 주차할 데가 없기 때문에 그냥 들어오거든요. 그럼 이거 그날 2박 3일에 예를 들어 8만 원 불러도 오는 사람 옵니다.]



당일 주차요금을 평소보다 두 배 가까이 올려 받는 건 물론, 한 시간만 넘겨도 이틀치 요금을 통째로 요구하기도 합니다.



[사설주차장 관계자 : 사설은 하루 반이 없고 12시가 넘으면 하루치입니다. (그러면 4만 원이에요?) 예.]



사설주차장과 공항을 오가는 승합차 셔틀 영업도 문제입니다.



여객자동차법에 따르면 고객 유치를 목적으로 노선을 정해 자가용자동차를 운행하는 것은 불법입니다.



게다가 이 과정에서 사용되는 차들은 영업 허가를 받지 않은 차량으로 영업용 자동차 보험에도 가입돼 있지 않습니다.



김해공항 주차장 부족을 노린 사설주차장들의 배짱 장사와 불법 영업에 대한 단속과 대책 마련이 시급한 시점입니다.



(영상취재 : 황태철 KNN, 디자인 : 이선연 KNN)



KNN 옥민지