뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

새해 첫 순방, 중국으로…9년 만의 국빈 방문

강민우 기자
작성 2025.12.30 21:02 조회수
PIP 닫기
<앵커>

이재명 대통령의 새해 첫 정상외교 무대가 중국으로 확정됐습니다. 이 대통령은 다음 주 베이징과 상하이를 3박 4일 일정으로 방문할 예정인데요. 우리나라 대통령이 국빈 자격으로 중국을 찾는 건 9년 만입니다.

강민우 기자입니다.

<기자>

이재명 대통령은 시진핑 중국 국가주석의 초청을 받아 다음 달인 내년 1월 4일부터 7일까지 중국을 3박 4일간 국빈 방문합니다.

[강유정/청와대 대변인 : 양국 정상은 경주 APEC 정상회의 이후 두 달여 만에 다시 만나 '한중전략적 협력 동반자 관계'의 전면적인 복원 흐름을 공고히 하는 한편.]

우리나라 대통령의 중국 국빈 방문은 지난 2017년, 문재인 전 대통령 이후 약 9년 만입니다.

이 대통령은 4~6일까지 수도 베이징에서 정상회담과 국빈 만찬 등의 일정을 갖습니다.

이번 정상회담에서는 공급망과 투자, 디지털 경제, 초국가 범죄 대응, 환경 문제 등이 의제에 오를 것으로 보입니다.

시 주석 외에 다른 지도자급과의 면담 일정도 조율되고 있고, 동포사회를 만나는 자리도 예정돼 있습니다.

주요 기업 총수들이 포함된 경제 사절단도 중국을 함께 찾고, 양국의 경제 부처 간 협력을 위한 양해각서, MOU도 다수 체결될 전망입니다.

중국의 한국 문화 제한 조치, 이른바 '한한령'의 완화 또는 해제가 의제에 포함될지도 관심인데, 일각에서 가능성을 점쳤던 대규모 'K-콘서트' 개최는 이번 순방 기간엔 없을 것으로 파악됐습니다.

상하이에서 이 대통령은 임시정부 청사를 찾을 예정인데,

[강유정/청와대 대변인 : 백범 김구 선생 탄생 150주년이자 상하이 임시정부 청사 100주년을 맞아 역사적 의미를 되돌아보고.]

한중 벤처 스타트업 기업 사이 파트너십을 촉진하기 위한 일정도 소화합니다.

우리로선 새해 첫 해외 순방, 중국으로선 새해 첫 국빈 맞이인, 이번 한중 정상회담이 복잡한 동북아 정세에 어떤 영향을 끼칠지 주목됩니다.

(영상취재 : 이병주·김남성, 영상편집 : 유미라, 디자인 : 강윤정)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
강민우 기자 사진
강민우 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지