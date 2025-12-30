[단독] 특혜와 불공정 논란…신뢰 무너진 'K-심판'

<앵커>



올해 프로축구 K리그 경기에선 분노를 유발하는 심판 판정이 잇따랐습니다. 실제로 오심은 지난해보다 3배 가까이 늘었습니다. 저희가 그 배경을 취재해 봤더니, 대한축구협회 심판위원장이, 오심이 잦은 특정 심판에게 '배정 특혜'를 주는 이해하기 어려운 정황이 포착됐습니다.



올해 1부리그 K리그1의 오심은 지난해보다 4배 이상 많은 35건, 2부리그에서는 2.35배 늘어난 47건 집계됐습니다.



이렇게 오심이 폭증한 데 대해, 일부 심판들은 문진희 위원장의 독단적이고 불공정한 심판 배정이 한 원인이라고 주장합니다.



[현직 심판 (음성 대역) : 심판위원장이 배정에 100% 권한을 갖고 있다고 확신해요. 본인이 아끼는 심판들이 그렇게 얘기를 해요. 이렇게 해서 배정을 받았다.]



SBS가 확보한 자료에 따르면 K리그2 주심인 A 심판과 B 심판은, 문진희 위원장 부임 후 상위 1부리그 배정 빈도가 눈에 띄게 많아졌는데 이들의 역량에 의구심이 제기되고 있습니다.



A 심판은 올해 2부리그 19명의 주심 중 가장 많은 4차례 오심을 범하고도 1부리그 배정 증가율이 가장 높았고, B 심판은 지난달 K리그1 1,2위 맞대결로 관심이 집중된 전북과 대전의 경기에 VAR 심판으로 배정돼 오심 논란을 키웠습니다.



전북 송민규가 페널티박스 밖에서 범한 핸드볼 파울에 대해, 프리킥을 선언한 주심의 정심을 페널티킥으로 정정해 논란을 일으키고도 경기 후 평가에선 준수한 판정을 내렸다는 평점을 받았습니다.



[거스 포옛/전 전북현대 감독 : 그때 VAR(비디오 판독 심판)은 더 이상 경기를 맡으면 안 됩니다. 판정 원칙도 모른다면, 떠나야죠.]



두 심판은 4부리그에서 활동하던 2022년, 아마추어 대회 기간 문 위원장이 동석한 가운데 부적절한 술자리를 가졌는데, 징계는커녕 그해 연말 이례적으로 K리그2로 두 단계 승급했습니다.



[현직 심판 (음성 대역) : A 심판은 문 위원장의 오른팔이죠. 과거 풋살팀 주장을 맡았을 때 그 팀 감독이 문 위원장이었고, B 심판은 위원장과 사적으로 가까운데 '내가 다 해줄게' 이런 문자도 받고….]



이에 대해 문 위원장은 "A와 B 심판은 2부 리그 심판 평가에서 각각 3, 4위를 차지한 우수한 심판"이라며, "국제 대회에 진출시키기 위해 기회를 좀 더 제공한 점은 인정한다"고 해명했습니다.



