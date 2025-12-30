"청문회에서 보자" 벼르지만…'제2의 이혜훈' 우려도

<앵커>



이혜훈 장관 후보자를 제명한 국민의힘은 이 후보자의 언행을 이미 잘 알고 있다며, 인사청문회에서 강하게 검증하겠다는 입장입니다. 하지만 당내 일각에선 지도부가 강성 지지층만 바라본다면 '제2의 이혜훈' 같은 이탈자가 또 나올 수 있다는 우려도 나옵니다.



손형안 기자의 보도입니다.



이혜훈 국민의힘 당협위원장이 이재명 정부 기획예산처의 초대 장관 후보자로 지명된 그제(28일), 곧바로 제명해버린 국민의힘은 '송곳 청문회'를 예고했습니다.



[장동혁/국민의힘 대표 : 제보들이 들어오고 있고 그동안 행동으로, 말로 했던 것들이 있기 때문에 청문회 과정에서 저희들이 검증하도록 하겠습니다.]



'내란 단절 의사'를 표명하란 취지로 이재명 대통령이 어제 지적한 뒤, 이혜훈 장관 후보자가 오늘, 과거 발언을 180도 뒤집으며 고개 숙여 사과한 걸 두곤, "자아비판의 말 한마디로 몸이 기억하는 일을 끝낼 수 있을지 의문"이라고 쏘아붙이기도 했습니다.



하지만, 보수 야권에선 뒤숭숭한 분위기도 엿보입니다.



국가보훈부 장관이나 국민통합위원장에 보수진영 인사가 기용됐을 때 만해도 예측 가능한 통합 행보란 반응이 지배적이었지만, 정부의 곳간열쇠를 쥐는 예산처 장관까지 대상이 확대되자 진영 내 원심력이 커질까 걱정하는 분위기도 생긴 겁니다.



한 국민의힘 중진 의원은 당이 희망을 못 보여준다면, 추가 이탈자가 더 나올 수 있단 우려를 내놓기도 했습니다.



옛 열린우리당 출신으로 국민의힘 내 최다선인 조경태 의원이 해양수산부 장관에 차출될 수도 있단 전망이 정치권에선 회자하기도 했는데, 조 의원은 이렇게 선을 그었습니다.



[조경태/국민의힘 의원 (어제) : 국민의힘을 조금 더 재건하는 게, 또 혁신하는 게 제가 할 수 있는 최선의 방법 아니겠나….]



국민의힘 장동혁 대표는 자신이 구상해 온 당 쇄신안을 다음 주쯤 발표할 예정인데, 강성 지지층에 기댄단 평을 듣는 장 대표가 어떤 기조를 표방할지, 보수 야권은 주목하고 있습니다.



(영상취재 : 박현철, 영상편집 : 김호진, 디자인 : 이종정)