또 김범석 없는 청문회…쿠팡 대표, 통역 두고 실랑이

다음은 쿠팡 청문회 소식으로 이어가겠습니다. 오늘(30일) 국회에선 쿠팡의 대규모 개인정보 유출 사고와 노동 문제 등을 다루는 연석 청문회가 열렸습니다. 쿠팡 실소유주인 김범석 이사회 의장은 또 참석하지 않은 가운데, 공정거래위원장은 쿠팡에 대해 시장지배적 사업자 지정을 적극 검토하겠다고 밝혔습니다.



김형래 기자입니다.



오늘 국회 쿠팡 연석 청문회에선 초반부터 고성이 나왔습니다.



청문위원장인 최민희 국회 과학기술정보방송통신위원장이 지난 17일 1차 청문회 때 한국어를 못한다는 핑계로 동문서답하던 해롤드 로저스 쿠팡 임시대표에게 동시통역기 착용을 지시했지만, 로저스 대표가 개인 통역사의 도움을 받겠다며 거부하면서 설전이 벌어진 겁니다.



[해롤드 로저스/쿠팡 임시대표 : 제가 한국어를 모름에도 불구하고 한국어 문건이 사용됐습니다. 제가 제 통역사를 사용하지 못합니까?]



[노종면/민주당 의원 : 국회가 동시 통역 시스템을 통해서 우리의 의사를 전달하기로 결정했습니다. 이건 본인의 의사와 무관하게 따라야 할 의무예요.]



청문위원들은 지난 청문회에 이어 또다시 불출석한 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장에 대해 추가 출석 요구는 물론이고, 고발 등 모든 법적 조치를 해야 한다고 강도 높게 비판했습니다.



쿠팡에 대한 국정조사도 공식화했습니다.



[최민희/국회 과방위원장 : 내일 국정조사 요구서가 제출될 거고요. 가장 빠른 시일 안에 열리는 본회의장에서 채택하고요.]



주병기 공정거래위원장은 쿠팡이 온라인 유통 시장을 사실상 독과점하고 있는 게 아니냐는 질의에 이렇게 답변했습니다.



[주병기/공정거래위원장 : 시장 지배적 사업자 여부를 적극적으로 검토할 것이고, 지금도 그렇게 검토하고 있습니다.]



시장지배적 사업자로 지정된 기업이 지위를 남용할 경우, 법적 제재 대상이 될 수 있는데, 정부와 여당은 현재 매출액의 6%인 과징금 상한을 20%까지 대폭 상향하기로 했습니다.



다만, 소급 적용은 불가능하기 때문에 현재 심의하고 있는 쿠팡 관련 사건엔 상향된 과징금이 적용되지 않는다고 공정위는 덧붙였습니다.



