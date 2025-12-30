올해 코스피 75.6% 올랐다…G20·OECD 1위

▲ 2025년 증시 폐장일인 30일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 모니터에 코스피, 코스닥 종가가 표시되고 있다.

올해 코스피 상승률은 75%를 넘어 주요 20개국(G20) 및 경제협력개발기구(OECD) 회원국 중에서 1위를 차지했습니다.한국거래소는 오늘(30일) 내놓은 '2025년 증권시장 결산' 보도자료에서 코스피는 전년 말(2,399) 대비 75.6% 오른 4,214.17로 마감했다고 밝혔습니다.올해 상승률은 2위 칠레(57%·29일 종가 기준)를 크게 웃도는 수준입니다.일본은 27%, 중국은 18%, 미국은 17% 상승했습니다.연초 코스피는 정치적 불안정성, 미국 상호관세 우려 등 대내외 불확실성이 확대되며 4월 9일 2,293까지 밀려 연저점을 기록하기도 했으나 새 정부 출범 후 자본시장 활성화 정책과 반도체 업황 개선 등에 힘입어 상승 전환했습니다.업종별로는 기계·장비(133.7%), 전기·전자(127.9%), 전기·가스(103.5%), 증권(99.9%) 등의 상승세가 두드러졌습니다.거래소는 "글로벌 금리 인하 기조 속 조선·방산·원전·반도체 업종의 실적 개선과 자본시장 활성화 정책에 대한 기대감 등이 주가 상승의 주요 요인이었다"고 설명했습니다.올해 유가증권시장 시가총액은 전년 말보다 77.1% 증가한 3천478조 원으로, 사상 처음으로 3천조 원을 돌파했습니다.기계·장비(137.3%), 전기·전자(127.5%), 증권(103.8%) 등 주가 상승률이 높은 업종의 시가총액 증가 폭이 컸습니다.일평균 거래량은 5억 1천800만 주(넥스트레이드 8천700만 주 포함), 거래대금은 16조 9천억 원(넥스트레이드 5조 3천억 원 포함)으로, 전년 대비 각각 6.4%, 57.1% 늘었습니다.투자자별로 보면 외국인과 개인은 각각 9조 원, 19조 7천억 원을 순매도했고, 기관과 기타법인은 각각 18조 2천억 원, 10조 5천억 원을 순매수했습니다.다만 외국인의 경우 연간 기준으로는 순매도이지만, 5월부터 10월까지 19조 5천억 원을 순매수하며 주가 상승을 견인했습니다.기관은 금융투자를 중심으로 매수 폭을 확대했고 기타 일반법인 등은 주로 자사주를 매입했습니다.코스닥 지수는 전년 말(678.19)보다 36.5% 오른 925.47로 마감했습니다.대부분의 업종이 상승한 가운데 반도체, 로봇, 바이오 관련 종목이 시장 상승을 주도했습니다.시가총액은 사상 최초로 500조 원을 넘어선 506조 원으로 집계됐습니다.전년 말보다는 48.7% 늘었습니다.일평균 거래량은 전년보다 1.0% 증가한 9억 8천만 주(넥스트레이드 9천만 주 포함), 거래대금은 10.7% 늘어난 9조 3천억 원(넥스트레이드 2조 1천억 원 포함)입니다.(사진=연합뉴스)