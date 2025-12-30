울산프로야구단 명칭은 '울산웨일즈'…내년 1월 창단식 예정

▲ 울산시청

울산시가 창단하는 울산프로야구단의 공식 명칭이 '울산웨일즈'(Ulsan Whales)로 정해졌습니다.울산시는 오늘(30일) 울산프로야구단 명칭 선정을 위한 최종 심사위원회를 열어 이같이 결정했습니다.울산시가 지난 12~18일 실시한 명칭 공모에는 총 4천678건이 접수됐으며, 이중 10개 후보에 대한 온라인 선호도 조사 결과 '울산웨일즈'가 약 27%의 가장 높은 득표율을 기록했습니다.그 뒤를 '울산타이탄즈', '울산오르카스', '울산오닉스', '울산돌핀스' 등이 이었습니다.울산웨일즈는 '고래도시' 울산의 역사·문화적 정체성을 반영한 명칭으로, 고래가 지닌 강인함과 역동성의 상징성을 통해 연고지 특성과 구단이 추구하는 가치를 담아냈다고 울산시는 평가했습니다.또 발음하기 좋고 활용성이 뛰어나 타 구단과 차별화된 브랜드 이미지를 구축할 것으로 기대했습니다.시는 확정된 명칭을 바탕으로 구단 로고 디자인과 유니폼 제작 등을 거쳐 내년 1월 창단 행사를 열 예정입니다.울산프로야구단은 같은 해 3월부터 시작되는 퓨처스(2군)리그에 참가합니다.시 관계자는 "울산프로야구단이 지역을 대표하는 경쟁력 있는 구단으로 정착할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.