뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

울산프로야구단 명칭은 '울산웨일즈'…내년 1월 창단식 예정

배정훈 기자
작성 2025.12.30 18:04 조회수
울산프로야구단 명칭은 '울산웨일즈'…내년 1월 창단식 예정
▲ 울산시청

울산시가 창단하는 울산프로야구단의 공식 명칭이 '울산웨일즈'(Ulsan Whales)로 정해졌습니다.

울산시는 오늘(30일) 울산프로야구단 명칭 선정을 위한 최종 심사위원회를 열어 이같이 결정했습니다.

울산시가 지난 12~18일 실시한 명칭 공모에는 총 4천678건이 접수됐으며, 이중 10개 후보에 대한 온라인 선호도 조사 결과 '울산웨일즈'가 약 27%의 가장 높은 득표율을 기록했습니다.

그 뒤를 '울산타이탄즈', '울산오르카스', '울산오닉스', '울산돌핀스' 등이 이었습니다.

울산웨일즈는 '고래도시' 울산의 역사·문화적 정체성을 반영한 명칭으로, 고래가 지닌 강인함과 역동성의 상징성을 통해 연고지 특성과 구단이 추구하는 가치를 담아냈다고 울산시는 평가했습니다.

또 발음하기 좋고 활용성이 뛰어나 타 구단과 차별화된 브랜드 이미지를 구축할 것으로 기대했습니다.

시는 확정된 명칭을 바탕으로 구단 로고 디자인과 유니폼 제작 등을 거쳐 내년 1월 창단 행사를 열 예정입니다.

울산프로야구단은 같은 해 3월부터 시작되는 퓨처스(2군)리그에 참가합니다.

시 관계자는 "울산프로야구단이 지역을 대표하는 경쟁력 있는 구단으로 정착할 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다"고 말했습니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
배정훈 기자 사진
배정훈 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지