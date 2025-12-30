중 당국 경고에도 위안화 강세…역내 달러 환율 2년 반 만에 7위안↓

▲ 중국 위안화와 미국 달러화 지폐

중국 당국이 위안화 가치 상승에 경고성 메시지를 보냈지만 통화 강세가 이어졌습니다.역내 위안/달러 환율이 심리적 지지선인 7위안 아래로 내려가며 위안화 가치가 2년 반 만에 최고로 높아졌습니다.30일 로이터·블룸버그 통신과 중국 경제매체 차이롄서 등에 따르면 이날 역내 시장에서 중국 위안화는 오후장 초반 1달러당 6.9960위안으로 내려가며 7위안을 밑돌았습니다.이에 따라 역내 위안화 가치는 2023년 5월 17일 이후 최고 수준을 기록했다고 차이롄서는 전했습니다.위안/달러 환율 하락은 달러화 대비 위안화 가치가 높아졌음을 의미합니다.앞서 이날 중국 인민은행은 위안/달러 기준환율을 전장 대비 0.02% 올라간 7.0348위안으로 절하 고시했습니다.이날 홍콩 역외시장에서도 달러 대비 위안화 환율은 장중 6.9897위안으로 7위안을 하회했습니다.역외 위안화 환율은 앞서 지난 25일 작년 9월 이후 처음으로 7위안 아래로 내려갔습니다.중국은 역내 시장에서 위안화 거래 변동 폭을 고시환율 상하 2% 이내로 제한하고 있습니다.이 때문에 역내 위안화 환율이 7위안을 밑돈 것은 역외 거래 움직임보다 더 중요한 의미를 갖는다고 여겨진다고 블룸버그는 전했습니다.중국 당국이 관영매체를 통해 최근 위안화 절상 속도를 경계하는 목소리를 냈음에도 위안화 강세는 이어지는 모습입니다.관영 신화통신이 발행하는 상하이증권보는 전날 1면 기사를 통해 "위안화의 일방적인 절상에 베팅해서는 안된다"면서 "여러 전문가도 기업과 금융기관이 위험 중립 원칙을 준수하고 환율 리스크 관리를 강화해야 한다고 말했다"고 전했습니다.미국 달러화 약세 흐름 속에 위안화 가치는 4월 초 이후 약 5% 올라갔습니다.인민은행은 기준환율을 통한 약세 유도와 구두 경고 등을 통해 위안화 가치 급등을 억제하려 하지만 강세 흐름은 반전되지 않고 있습니다.증권사들은 달러 약세에 더해 연말 수출업체들의 달러 매도 수요가 늘어나면서 위안화 강세 흐름이 당분간 계속될 것으로 내다봤습니다.궈성증권은 위안화 강세가 내년 춘제(중국 설)까지 이어질 것으로 전망했습니다.중신젠터우증권은 내년에 환율이 6.9∼7위안 선에서 움직이겠으나 6.5∼6.6위안까지 내려가며 위안화가 더 강세를 보일 수도 있다고 예상했습니다.최근 위안화 강세를 두고 중국 당국이 추가 절상을 용인했음을 의미한다는 해석도 나옵니다.영국 파이낸셜타임스(FT)는 인민은행이 전날 위안화 환율을 전장 대비 0.04% 내려간 7.0331위로 절상 고시한 것을 두고 작년 9월 30일 이후 가장 강한 수준이라면서 "이는 수출 급증으로 무역 상대국들과의 긴장이 고조되는 가운데 중국 당국이 점진적인 위안화 절상을 용인하고 있음을 시사한다"고 전했습니다.