[단독] 특검, '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자 내일 참고인 조사

▲ 안권섭 특별검사

쿠팡 수사 무마·퇴직금 미지급 의혹을 수사하는 안권섭 상설특별검사팀이 '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자를 참고인으로 불러 조사하기로 한 걸로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.상설특검팀은 내일(31일) 오전 10시 '쿠팡 블랙리스트' 공익제보자인 김준호 씨를 참고인 신분으로 소환 조사할 예정입니다.김 씨는 2022년 11월부터 2023년 4월까지 쿠팡풀필먼트서비스(쿠팡CFS) 호법물류센터 HR채용팀에서 근무하며 이른바 'PNG 리스트'라고 불리는 '블랙리스트' 문건을 활용해 취업 지원자들을 배제하는 업무를 수행했습니다.퇴사 이후인 지난해 이 같은 사실을 공익제보했습니다.특검팀은 쿠팡CFS 인사 업무를 담당했던 김 씨를 상대로 일용직 채용 과정과 퇴직금 미지급 등이 어떤 방식으로 진행됐는지를 조사할 계획입니다.특검팀은 쿠팡CFS가 2023년 5월 노동자들에게 불리하게 취업규칙을 변경해 퇴직금을 고의로 지급하지 않았다는 의혹을 수사하고 있습니다.당시 쿠팡CFS는 '일용직 근로자도 1년 이상 근무하는 경우 주당 근로 시간이 15시간 미만인 기간만 제외'하는 취업규칙을 돌연 '1년 이상 근무하고 주당 근로 시간이 15시간 이상인 경우'로 변경했습니다.근무 기간 중 하루라도 주당 근로 시간이 15시간 이하인 날이 있으면, 퇴직금 산정 기간을 처음부터 다시 계산하도록 바꿔 '퇴직금 리셋 규정'으로 불렸습니다.당시 쿠팡 내부 문건에는 "일용직 사원들에게 연차, 퇴직금, 근로기간 단절의 개념을 별도로 커뮤니케이션하지 않으며, 이의제기 시 케이스 바이 케이스(개별) 대응"이라는 내용이 담기기도 했습니다.특검팀은 쿠팡이 취업규칙을 노동자에게 불리하게 변경하면서도, 의도적으로 숨기려고 한 것으로 보고 쿠팡 본사와 쿠팡CFS, 엄성환 전 쿠팡CFS 대표 등을 압수수색했습니다.특검팀은 또, 지난 16일 쿠팡CFS의 퇴직금 미지급 사건을 기소 의견으로 인천지검 부천지청으로 송치한 중부지방고용노동청 부천지청 근로감독관 A씨를 참고인 신분으로 불러 조사했습니다.이어 오늘(30일)은 '퇴직금 리셋 규정'을 담은 취업규칙 변경을 승인했던 근로감독관 B씨도 소환 조사했습니다.(사진=연합뉴스)