일 증시 연말 종가, 역대 최고치 기록…작년 대비 26%↑

▲ 지난 29일 도쿄의 한 시민이 일본 닛케이지수를 보여주는 전광판 앞에 서 있다.

일본 증시 대표 주가지수인 닛케이225 평균주가(이하 닛케이지수)가 연말 종가 기준으로 역대 최고치를 기록했습니다.올해 폐장일인 30일 닛케이지수는 전 거래일보다 0.37% 내린 50,339로 거래를 마쳤습니다.연말 종가가 50,000선을 넘은 것은 사상 처음으로, 종전 최고치인 작년 말(39,894) 대비로도 26.2% 올랐습니다.연간 지수 상승폭은 10,444로 거품 경제의 절정이던 1989년 기록한 최대치(8,756)를 36년 만에 경신한 것이라고 아사히신문은 전했습니다.닛케이지수는 미국 관세 조치 영향으로 지난 4월 31,000대까지 떨어졌으나 인공지능(AI) 수요에 의한 반도체 주가 상승, 적극 재정을 주장하는 다카이치 사나에 총리의 부상 등에 힘입어 10월 말에는 52,000선을 넘기도 했습니다.엔/달러 환율은 이날 도쿄 외환시장에서 달러당 156엔 전후에서 움직였습니다.지난 4월 하순에는 139엔대를 기록하기도 했으나 대체로 엔화 약세 흐름이 이어졌습니다.(사진=AP, 연합뉴스)