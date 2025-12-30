[자막뉴스] 머리 풀어헤치고 "엉엉 후회해"…중국의 '기괴한' 저출생 타개책

"나 후회해! 엄마 아빠 말 안 듣고 결혼 안 한 거!"



"젊을 땐 자유가 좋은 줄 알았지 결혼도 안 하고 아이도 안 낳고 이제 내게 아무것도 없어"



중국 부모들이 '결혼 안 한 걸 후회하는 여성'들의 모습을 묘사하는 AI 영상을 공유하며 결혼 안 하는 자녀들을 압박하는 풍조가 퍼지고 있다는 외신 보도가 나왔습니다.



홍콩 사우스차이나모닝포스트는 최근 병원에서 오열하는 중년 여성 등을 묘사한 AI 영상이 중국의 숏폼 플랫폼을 통해 확산하고 있다고 보도했습니다.



중국 현지 중장년층이 이런 영상들을 적극 공유하며 젊은 세대에게 결혼을 재촉하는 수단으로 활용하고 있다는 겁니다.



매체는 58세 여성이 결혼과 출산하지 않은 걸 후회한다고 울면서 "이제는 병원에 혼자 다녀야 한다"고 토로하는 모습이 담긴 한 영상을 예시로 들었습니다.



자녀가 없는 중년 여성이 맞은편 병상에 가족들이 몰려와 간병하는 환자를 보며 "딩크족의 삶을 선택한 것을 후회한다"라고 우는 영상도 있다고 매체는 보도했습니다.



이런 영상들 하단에는 'AI로 생성한 영상'이라는 표기가 있지만, 그래도 미혼 자녀를 둔 부모들은 여전히 큰 관심을 보였다고 매체는 전했습니다.



젊은 현지 누리꾼들은 "이거 본다고 결혼하고 애 안 낳는다" "기혼자와 미혼자 사이 갈등을 부추긴다" 등 냉소적 반응을 보이고 있습니다.



중국은 우리나라만큼 심각한 저출생을 겪는 나라로, 지난해 1980년 이후 가장 적은 혼인 건수를 기록했습니다.



지난해 신생아 수도 1949년 이후 최저치인 920만 명을 기록했습니다.



매체는 중국 젊은 세대가 결혼과 출산 대신 독신 중심의 삶을 선택하는 경향이 뚜렷해지고 있다고 전했습니다.



세대 간 갈등이 심화하면서 일부 젊은이들은 가족과의 관계를 단절하는 선택을 하기도 한다고 덧붙였습니다.