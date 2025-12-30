일 고이즈미, 김정일과 회담서 "북, 미·영에 이길 수 없다"

▲ 2002년 9월 북한 평양에서 열렸던 북일 정상회담에서 고이즈미 준이치로 일본 총리와 김정일 북한 국방위원장(왼쪽)이 악수하고 있다

2002년 9월 북한 평양에서 열렸던 북일 정상회담에서 고이즈미 준이치로(小泉純一郞) 일본 총리(이하 당시 직위)가 김정일 북한 국방위원장에게 "북한도 미국·영국에는 이길 수 없다"고 말했다고 교도통신이 영국 정부가 공개한 공문서를 인용해 30일 전했습니다.통신에 따르면 당시 북한은 핵 개발 의혹을 받고 있었으며, 고이즈미 총리는 김 위원장에게 일본이 과거에 "미·영과 무모한 전쟁에서 패했다"면서 이같이 말했습니다.이는 일본의 패전을 예로 들면서 북한에 비핵화 설득을 시도한 것으로 보인다고 교도통신은 전했습니다.북한 문제 전문가인 일본 게이오대 이소자키 아쓰히토(礒崎敦仁) 교수는 "북일 정상 간 대화에 대해 고이즈미 총리가 직접 설명해 준 내용이 확인된 것은 이례적"이라고 지적했습니다.그는 "(일본이 관심을 가졌던) 북한에 의한 일본인 납치 문제뿐 아니라 북핵 문제에도 일본이 주도적인 역할을 하려 한 것을 보여주는 중요한 자료"라고 평가했습니다.영국 공문서에는 고이즈미 총리가 2003년 7월 19일 일본 하코네에서 토니 블레어 영국 총리와 회담하면서 북일 정상회담에 관해 설명한 내용이 포함돼 있었습니다.이 문서에 따르면 고이즈미 총리는 김 위원장에게 2차대전 이후 일본과 미·영과의 관계를 언급하면서 북한도 미·영과 협력할 수 있다고 설명했습니다.그러면서 북한의 유일한 선택지는 국제사회의 책임 있는 일원이 되는 것이라고 강조했습니다.그러나 고이즈미 총리는 블레어 총리와의 회담에서 북한이 핵을 포기할 가능성은 적다는 생각을 내비쳤습니다.또 납치 문제 해결을 위한 대북 대응이 더 복잡해졌다고 말했습니다.이와 함께 고이즈미 총리는 2001년 아프가니스탄에 대한 미국의 대테러 전쟁, 2002년 1월 북한에 대한 조지 부시 미국 대통령의 '악의 축' 발언이 북일 정상회담 실현에 영향을 줬다고 블레어 총리에게 설명했습니다.북한이 체제 전복을 두려워해서 북일 정상회담이 성사됐을 것이라는 취지입니다.2004년 5월 2차 북일 정상회담 이후, 같은 해 6월 8일 미국에서 열린 영일 정상회담 기록도 이번에 공개됐습니다.이 문서에 따르면 고이즈미 총리는 핵 개발 계획 등을 포기한 리비아처럼 군축을 요구했으나 김정일 위원장은 "리비아는 핵을 보유하지 않았지만 우리는 보유하고 있다"고 답했습니다.(사진=게티이미지)