쿠팡 로저스 대표 "국정원이 피의자와 연락 요청"

▲ 30일 국회에서 열린 쿠팡 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 의원 질의에 답하고 있다. 왼쪽은 박대준 전 쿠팡 대표.

해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 오늘(30일) 쿠팡이 정보 유출자를 접촉한 것과 관련, "저희는 피의자와 연락하는 것을 원치 않았지만, 여러 차례에 걸쳐서 그 기관(국가정보원)에서 피의자와 연락하기를 요청했다"고 말했습니다.로저스 대표는 이날 국회에서 열린 쿠팡 연석 청문회에서 '국정원과 소통했느냐'는 더불어민주당 황정아 의원의 질의에 "그 기관은 저희가 협력해야 한다고 말을 했고, 한국 법에 따라서 사실 협조 요청은 구속력이 있고 지시에 따라야 된다라고 이해를 했다"면서 이같이 밝혔습니다.그러면서 "지시 명령이었다"고 주장했습니다.로저스 대표는 '국정원 누구와 소통을 했느냐'는 질의에는 "지금 이름에 대한 정보는 없는데 해당하는 이름을 전달하겠다"고 답했습니다.로저스 대표는 해킹에 사용된 장비의 포렌식 결과에 대해서는 "정보기관이 복사본을 가지고 있고, 원본은 경찰에 전달했다"며 "그 정보기관이 저희가 보유할 수 있도록 별도의 카피를 또 만드는 것을 허락했다"고 말했습니다.로저스 대표는 또 쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 이사회 의장의 개입 여부에 대해서는 "지속적으로 협의했다"면서도 "결정은 쿠팡 한국에서 내렸다"고 주장했습니다.(사진=연합뉴스)