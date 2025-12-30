[날씨] 연말연시 한파 기승…서해안 지역 약한 눈

오늘(30일) 아침 다시 영하권으로 기온이 뚝 떨어졌습니다.



서울 기온 영하 3.7도로 어제 아침보다 6도가량 낮았는데요.



새해를 앞두고 한파가 기승을 부리겠습니다.



오늘 밤 9시를 기해서 경기 북부와 강원 북부 내륙, 경북 북동 산지는 한파주의보가 강원 산간 지역은 한파 경보가 발효되겠습니다.



점차 기온은 더 내려가겠습니다.



내일은 서울 기온이 영하 8도, 모레와 글피에는 영하 11도 안팎으로 이번 추위가 절정에 달하겠습니다.



옷차림 든든히 해주셔야겠습니다.



추위 속 서해안을 중심으로는 눈구름이 만들어지겠습니다.



오늘 밤사이 서해안 지역에 1cm 미만의 적은 눈이 예상됩니다.



그 밖의 전국 하늘은 내일도 쭉 맑겠습니다.



동해안을 따라서는 대기가 무척 건조해 불씨 관리 철저히 해주셔야겠습니다.



자세한 내일 아침 기온을 보시면 춘천 영하 11도, 태백도 영하 11도까지 크게 떨어지겠고요, 낮 기온은 서울이 영하 3도, 전주와 대전 0도, 대구 1도로 낮 동안에도 추위가 강하게 밀려들겠습니다.



올해 마지막 날과 새해 첫날에는 전국 하늘 대체로 맑아 해넘이와 해돋이는 대부분 지역에서 볼 수 있겠습니다.



(임은진 기상캐스터)