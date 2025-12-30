우즈베크, 유전자 변이 우려에 '먼 혈족 간 결혼'도 금지 추진

▲ 우즈베키스탄 국기

중앙아시아 우즈베키스탄 정부가 혈족 간 결혼으로 인한 유전자 변이 가능성을 최소화하기 위해 현행보다 더 엄격하게 혈족 간 결혼을 금지하는 입법에 나섰습니다.30일 키르기스스탄 매체인 타임스오브센트럴아시아(TCA)에 따르면 우즈베키스탄 법무부는 집안 아저씨와 조카딸, 아주머니와 조카, 8촌 이내 같은 항렬 남녀 간 결혼 등 비교적 먼 혈족 간 결혼도 금지하는 법안을 최근에 마련했습니다.법안에는 위반 때 벌금형이나 최장 2년의 노동 교화형에 처할 수 있다는 내용도 담겼습니다.다만 장차 결혼할 배우자가 형식적으로 혈족에 포함되지만 과거에 입양됐고 생물학적 관계가 전혀 없을 경우에는 결혼이 허용됩니다.정부는 입법 절차를 밟기에 앞서 해당 법안을 자체 플랫폼에 공개, 일반인 의견을 수렴하고 있습니다.우즈베크 현행 가족법은 직계 존비속 관계이거나 결혼할 배우자가 의붓 형제자매인 경우 등 가까운 혈족관계인 경우 결혼을 금지합니다.이번 입법 추진은 혈족 간 결혼과 연관된 유전적 위험을 밝혀낸 한 연구결과가 최근 발표된 데 따른 것입니다.우즈베크 온라인 뉴스매체 '자민.uz'에 따르면 우즈베크 국영 '첨단기술연구소'(CAT) 연구진은 최근 보고서를 통해 우즈베크 국민을 상대로 조사한 결과 수십 건의 새로운 유전자 돌연변이를 확인했다고 발표했습니다.연구진은 두 번째 자녀만이 유전자 돌연변이를 지녔고, 어린이의 약 86%가 최소한 하나의 훼손된 유전자를 보유한 것으로 나타났는데 이는 국제 평균의 두 배에 해당한다고 밝혔습니다.연구진은 이 같은 현상의 이유로 우즈베키스탄에서 많이 이뤄지는 혈족 간 결혼을 꼽았습니다.실제로 우즈베키스탄의 일부 지역에선 기혼 커플의 약 25%가 혈족 관계인 것으로 알려졌습니다.전문가들은 유전자 돌연변이가 유전적 장애 가능성을 높일 뿐만 아니라 당뇨병과 심혈관 질병, 암 등의 발생 위험도 키울 수 있다고 경고합니다.CAT 연구진은 결혼을 앞둔 커플이 반드시 유전자 검사를 받도록 하는 제도를 공중보건 당국이 도입할 것을 권고한다고 TCA는 전했습니다.(사진=게티이미지)