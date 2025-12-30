숙행, '상간녀 의혹'에 입 열었다…"심려 끼쳐 죄송, 사실관계 법적 절차로 밝힐 것"

이미지 확대하기

상간 혐의로 피소당한 트로트 가수 숙행(본명 한숙행)이 사과의 뜻을 전하면서도 사실관계는 법적 절차를 통해 바로잡겠다고 밝혔다.30일 숙행은 자신의 SNS에 자필 사과문을 올리고 "최근 불거진 개인적인 일로 심려를 끼쳐 드린 점 진심으로 사과드린다"라고 고개를 숙였다.숙행은 "출연 중이던 프로그램에서는 하차하여서 프로그램에 더 이상 피해가 가지 않도록 하겠다"라며 MBN '현역가왕3' 하차 의사를 밝혔다. 그는 "이번 일로 인해 최선을 다해 경연에 임하고 있는 동료, 제작진에 누를 끼친 점 다시 한번 깊이 죄송하다고 말씀드린다"라고 사과했다.숙행은 "철저히 돌아보고 더욱 책임 있는 모습으로 거듭나도록 하겠다"라고 반성하면서도 법적 다툼을 예고했다. 그는 "모든 사실관계는 추후 법적 절차를 통해 밝히도록 하겠다"라며 "확인되지 않은 사실이 무분별하게 유포되는 행위는 저와 가족들, 참가했던 프로그램에 대해서도 회복하기 어려운 피해를 안길 수 있으니 과도하고 불필요한 보도는 자제해 주시기를 정중히 부탁드린다"라고 당부했다.앞서 지난 29일 방송된 JTBC '사건반장'은 여성 트로트 가수 A 씨가 한 유부남과 부적절한 관계라는 의혹을 제기했다. 40대 가정주부라는 제보자는 남편이 트로트 가수 A씨와 바람이 나서 지난 2월 동거를 시작했다고 주장하며, A씨를 상대로 상간자 소송을 제기했다고 밝혔다. 방송에선 엘리베이터에서 입을 맞추는 A씨와 제보자 남편의 모습이 담긴 CCTV 영상도 공개됐다. 이런 주장에 대해 A씨 측은 "사실상 혼인관계가 이미 파탄 났고 법적으로 정리하는 단계만 남았다는 말을 믿고 교제를 시작했다"라며 "사실이 아니라는 것을 알게 된 뒤 관계를 중단했고 아내에게도 사과의 뜻을 전했다"라고 해명했다.방송 이후 트로트 가수 A씨에 대한 추측이 쏟아졌는데, 숙행이 직접 자신이 그 A씨라는 것을 밝히면서도 사실관계는 법적 절차를 통해 바로잡겠다는 의지를 드러낸 상황이다.[사진=숙행 인스타그램 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)