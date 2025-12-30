뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

방아머리 선착장 해상서 실종된 선장, 이틀 만에 숨진 채 발견

유수환 기자
작성 2025.12.30 14:32 조회수
방아머리 선착장 해상서 실종된 선장, 이틀 만에 숨진 채 발견
▲ 해양경찰

경기 안산시 방아머리 선착장 해상에서 실종된 60대 선장이 이틀 만에 숨진 채 발견됐습니다.

인천해양경찰서는 오늘(30일) 새벽 3시 19분 경기 안산시 단원구 방아머리선착장 인근 해상에서 "그물에 시신이 걸려 있다"는 신고가 접수됐다고 밝혔습니다.

현장에 출동한 해경이 숨진 남성의 신원을 확인한 결과 이틀 전 실종 신고가 접수된 60대 선장 A 씨였습니다.

해경은 A 씨의 정확한 사망 원인을 확인하기 위해 국립과학수사연구원에 부검을 의뢰할 계획입니다.

앞서 A 씨 가족은 지난 28일 오후 3시 50분 "남편이 타고 있는 배가 입항하지 않는다"고 해경에 실종 신고를 했습니다.

해경은 방아머리 선착장에서 약 3.7㎞ 떨어진 해상에서 A 씨가 운항한 배를 확인하고 경비함정 17척, 항공기 2대 등을 투입해 수색 작업을 벌여왔습니다.

해경 관계자는 "범죄 혐의점은 없는 것으로 보고 있다"며 "여러 가능성을 열어두고 사망 경위를 조사하고 있다"고 말했습니다.

(사진=해양경찰청 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
유수환 기자 사진
유수환 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지