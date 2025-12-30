"이모카세 손에 달렸다"…'흑백요리사2', 3라운드 팀전 결과 공개

넷플릭스 예능 '흑백요리사: 요리 계급 전쟁2'(이하 '흑백요리사2')의 흑백 팀전 최종 결과가 공개된다.



오직 맛으로 계급을 뒤집으려는 재야의 고수 '흑수저' 셰프들과 이를 지키려는 대한민국 최고의 스타 셰프 '백수저'들이 펼치는 불꽃 튀는 요리 계급 전쟁 '흑백요리사2'가 30일 오후 5시 8~10회를 공개한다.



지난 23일 공개된 '흑백요리사2' 4~7회 흑백 팀전에서는 반전에 반전이 쏟아졌다. 3라운드 흑백 팀전은 패배한 팀이 전원 탈락하는 '올 오어 낫싱(All or Nothing)' 룰로 진행됐다. 백종원, 안성재 심사위원뿐만 아니라 대중적인 입맛의 미스터리 심사단을 사로잡기 위한 다양한 전략과 셰프들의 팀워크를 보는 재미가 강렬했다. 여기에 세 번째 대결인 3:3 에이스 대결에 앞서 시즌1 요리사인 에드워드 리, 나폴리 맛피아 권성준, 최현석, 정지선, 요리하는 돌아이 윤남노, 이모카세 1호 김미령, 장호준, 여경래가 특별 심사단으로 출격해 반가움을 더했다.



흑셰프와 백셰프가 엎치락뒤치락 접전을 펼친 가운데, 김미령의 선택에 따라 전원 생존과 전원 탈락이 결정되는 긴장감 넘치는 엔딩으로 7회가 끝나 다음 전개에 대한 궁금증을 폭발시켰다. 이에 온라인상에서는 자신이 좋아하는 팀을 응원하거나 엔딩을 분석하는 등 다양한 추측이 오가는 상황이다.



8~10회에서는 3라운드 흑백 팀전 '올 오어 낫싱' 결과가 공개된 후 양 팀은 희비가 엇갈린다. 승리한 팀에서도, 패배한 팀에서도 눈물이 터지며 치열했던 요리 계급 전쟁의 여운이 이어질 예정이다.



이후 새로운 미션이 시청자들에게 또다른 요리 세계를 선보일 예정이다. 생존한 셰프들을 고심에 빠지게 만들 흥미롭고 긴장감 넘치는 새로운 대결 주제가 등장한다는 전언이다. 이번에는 셰프들이 어떤 요리로 놀라움을 안길지 궁금해진다.



공개하자마자 글로벌 TOP 10 TV쇼(비영어) 부문 1위를 기록하며 전 세계 뜨거운 반응을 불러일으키고 있는 '흑백요리사2'는 오늘(30일) 오후 5시 8~10회가 공개된다.



강선애 기자



