이 대통령 "시간 때우고 누릴 것만 누려…공공기관 개혁 필요"

▲ 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 "이번에 보니 공공기관을 개혁해야 할 필요성이 확실하게 있는 것 같다"며 강도 높은 개혁을 주문했습니다.이 대통령은 청와대에서 주재한 국무회의에서 최근 받은 부처·공공기관 업무보고와 관련해 "국민 보기에도 '저 기관이 뭐 하는 데지, 왜 필요하지' 이런 생각이 드는 부분이 있었던 것 같다"며 이같이 말했습니다.그러면서 "공공기관을 어떻게 개혁할지, 통폐합과 신설을 포함해 속도를 내달라"며 공공기관 총괄부처인 기획재정부를 향해 "(공공기관 개혁) 기본계획을 빨리 내달라"고 지시했습니다.이 대통령은 "첫 번째 업무 보고에서 (각 공공기관이) 업무 파악을 하고 있는 지 몇 군데 테스트로 물어봤다"며 "자기가 뭐 하는지도 모르는 사람이 꽤 많았다. 평소 업무보고를 안 하기 때문"이라고 지적했습니다.특히 "자기가 하는 일이 뭔지도, 뭘 해야 하는지도 모르고 시간이나 때우고 누릴 것만 누리는 경우가 가끔 있다"며 "(다음 업무보고가 이뤄지는) 6개월 후에는 그런 일 없게 해달라"고 당부했습니다.이어 "산하기관이나 조직이 그런 얼빠진 행동을 하지 않게 (부처가) 잘 챙겨달라"며 "6개월 후 상태를 한번 체크해보고, 그 이후엔 1년에 한 번씩 (업무보고를) 하든지 그때 가서 보겠다"고 덧붙였습니다.앞서 이 대통령은 업무보고를 끝마치던 지난 23일 일부 기관장들의 무책임과 능력 문제 등을 거론, "6개월 뒤 다시 업무보고를 받으려 한다. 국민 여러분도 그때 공직사회가 얼마나 변해있을지 봐달라"고 언급한 바 있습니다.통상 1년 마다 이뤄지던 업무보고를 이례적으로 6개월 뒤에 다시 받겠다면서 공직사회에 긴장을 불어넣은 겁니다.이어 이 대통령은 지방 이전 공공기관과 관련해 지역 경제 활성화 기여 방안을 점검할 것도 지시했습니다.이 대통령은 "공공기관 지방 이전의 주요 목적은 지역 경제 활성화와 지역 발전인데 제대로 이행되고 있는지, 필요한 게 있는지 체크해봐 달라"고 언급했습니다.그러면서 전북 전주로 이전한 국민연금공단을 예로 들며 "주말이면 (직원들이) 다 서울로 가버리고 (지역에) 이전한 기업도 별로 없는 것 같다"고 지적했습니다.이 대통령은 보완책으로 운용자산 배분 시 해당 지역 내 운용회사에 우선권 등 인센티브를 주는 아이디어를 김용범 정책실장이 냈다고 소개하고 "그러면 (회사들이) 다 이사 갈 것 같다. 훌륭한 아이디어"라며 "지역에 기여할 방법을 찾아봐 달라"고 거듭 당부했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)