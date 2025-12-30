뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

[자막뉴스] "딴 여자랑 살아보게 저 먼저"…"진심 이게 재밌냐?"

작성 2025.12.30 17:06 조회수
PIP 닫기

지난 28일, SNS 엑스(X)에 "이걸 농담이라고"라는 제목의 글과 함께 사진 한 장이 올라왔습니다.

사진 속 차량 후면에는 "위급 시 아내 말고 저 먼저 구해주세요. 딴 여자랑도 살아 보게. 꼭이요!" 라는 문구가 적혀 있었습니다.

게시물 작성자는 "실제 기혼자라면 이런 문구를 붙일 수 있겠느냐"며 의문을 제기했습니다.

해당 게시물은 150만 조회수를 넘기며 온라인에서 큰 화제를 모았는데 대부분 누리꾼은 "농담이 도를 넘었다", "본인만 재밌고 보는 사람은 불쾌하다"며 비판했습니다.

비슷한 논란은 과거에도 있었습니다.

지난 10월에는 "성격 더러운 아빠와 운동하는 아들이 타고 있다"며 "시비 걸지 말고 지나가라"는 문구를 붙인 차량이 목격돼 누리꾼들의 뭇매를 맞았습니다.

2017년에는 뒤따르는 차의 상향등에 대응하겠다며 이른바 '귀신 스티커'를 부착한 차량이 즉결 심판에 넘겨진 사례도 있었습니다.

이 때문에 차량 스티커는 단순한 개인 표현으로만 보기는 어렵다는 지적도 나옵니다.

도로 위에서 불특정 다수에게 노출되는 만큼 공공성이 요구된다는 것입니다.

실제로 차량에 다른 사람에게 혐오감을 주는 그림이나 문구를 부착하면 도로교통법 시행령 제27조에 따라 처벌받을 수 있습니다.

(구성: 김휘연(인턴) / 영상편집: 이현지 / 디자인: 양혜민/ 출처: X(@han***) / 제작: 디지털뉴스부)

Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원

댓글

방금 달린 댓글
댓글 작성
첫 번째 댓글을 남겨주세요.
0 / 300
  • 최신순
  • 공감순
  • 비공감순
매너봇 이미지
매너봇이 작동 중입니다.
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.

    댓글 ∙ 답글 수 0
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지