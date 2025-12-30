[자막뉴스] "왜 꼭 내가 사면 고점 신호?"…천장 뚫자마자 '대폭락' 비명

올해 가장 강력한 상승세를 보였던 은 가격이 사상 처음으로 트로이온스당 80달러를 돌파한 직후 급락했습니다.



현지시간 29일 은 선물 가격은 야간 거래에서 트로이온스당 80달러를 처음 넘어섰습니다.



하지만 직후에 급락하며 7% 하락한 71.79달러에 거래됐습니다.



장중 최고점과 최저점 기준 하루 변동 폭이 15%에 달하는 겁니다.



2020년 8월 16.85% 급락 이후 가장 큰 하루 변동입니다.



미 파이낸셜타임스는 차익 실현 수요가 급격히 늘어난 데다, 주요 거래소의 증거금 인상이 투자심리를 위축시키는 악재로 작용했다고 전했습니다.



증거금이 인상되면 레버리지를 활용한 투자자의 자금 부담이 커져 투자자들이 대거 매도, 자금 회수에 나설 가능성이 커집니다.



미국 자산운용사 올스프링 글로벌 인베스트먼츠의 러샤브 아민 멀티에셋 포트폴리오 매니저는 파이낸셜타임스에 "이번 상황은 투기적 과열 이후 나타나는 전형적 단기 급락이라기보다는 매우 강한 조정 국면으로 봐야 한다"고 평가했습니다.



금 역시 올해 강세 흐름을 이어왔는데 금 선물은 이달 사상 처음으로 트로이온스당 4,550달러를 돌파했습니다.



연초 대비 60%를 웃도는 상승률입니다.



전문가들은 은과 금의 급등 배경으로 지정학적 긴장 고조, 미국 재정적자 확대, 인플레이션 우려를 대표적으로 꼽고 있습니다.



달러 가치가 흔들릴 보일 경우 헤지 수단으로 금이나 은 수요가 늘어난다는 겁니다.



여기에 태양광 패널, 데이터센터, 전기차 등 신산업 분야에서의 산업용 수요 확대도 원자재 성격을 갖는 은 가격 상승을 뒷받침했다는 분석입니다.



중국 투자 수요 확대와 ETF 자금 유입, 금·은 가격 비율도 은 가격의 주요 변수로 지목되는데, 최근 금·은 가격 비는 올해 초 100대 1을 웃돌다가 최근 61대1 수준까지 낮아졌습니다.



(취재: 김민정, 영상편집: 김세희, 제작: 디지털뉴스부)