김범석 또 빠진 쿠팡 청문회…"몽둥이도 모자라…꼼수 보상 공분"

▲ 30일 서울 여의도 국회에서 열린 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회에서 해롤드 로저스 쿠팡 대표이사가 선서하고 있다.

▲ 박대준 전 쿠팡 대표

국회가 오늘(30일) 개최한 '쿠팡 사태 연석 청문회'에서는 쿠팡 경영진의 책임 회피와 핵심 증인 불출석을 놓고 청문 위원들의 강도 높은 비판이 이어졌습니다.국회 과학기술정보방송통신위원회 주도로 열린 청문회는 쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출 · 불공정 거래 · 노동환경 실태 등을 짚어보기 위해 열렸습니다.쿠팡 창업주인 김범석 쿠팡Inc 의장을 비롯한 핵심 증인들은 지난 청문회에 이어 또다시 불출석했습니다.이에 의원들은 김 의장 등 증인에 대한 추가 출석 요구와 고발 조치, 국정조사 추진 등 가능한 모든 법적·행정적 수단을 동원해야 한다고 성토했습니다.더불어민주당 안호영 의원은 "사건의 최종 책임자이자 쿠팡의 의사를 실질적으로 지배하는 김 의장이 오늘도 출석하지 않았다"며 "국회와 우리 국민을 무시하는 오만불손한 태도"라고 비판했습니다.같은 당 이용우 의원도 "대한민국과 국민을 대하는 쿠팡의 행태는 파렴치한 수준 그 이상"이라고 말했습니다.김영배 의원은 "제대로 된 자료 제출을 거부하고 거짓말로 일관하고 있다. 몽둥이가 모자란다"고 지적했습니다.쿠팡이 전날 발표한 개인정보 유출 사태에 대한 고객 보상안에 대한 비판도 쏟아졌습니다.이 의원은 "낮은 보상 수준은 둘째치고 판촉 행위에 불과한 이런 꼼수에 또다시 국민 공분을 야기하고 있다"며 "경영진이 국회에 출석해 책임 있는 조치와 재발 방지 대책을 밝혀야 함에도 국회 밖, 대한민국 밖에서 소나기 피하기식 행태로 일관하고 있다"고 지적했습니다."국민 염장 지르는 식의 무능력·무공감 대책"(정일영 의원), "국회에 대한 우롱과 기만"(김현정 의원) 등 비판 발언도 이어졌습니다.청문회는 과방위를 비롯해 국토교통위원회, 기후에너지환경노동위원회, 외교통일위원회 등 6개 유관 상임위원회 소속 의원들이 함께 참여하는 방식으로 진행됐습니다.국민의힘은 연석청문회 대신 국정조사를 추진해야 한다는 입장을 내세워 불참했고, 국민의힘 소속 의원이 위원장인 정무위원회와 기획재정위원회는 위원 파견도 거부했습니다.이에 따라 이들 위원회 소속 민주당 일부 의원들은 사보임 절차를 거쳐 과방위원 자격으로 청문회에 참여했습니다.다만 국민의힘 김석기 의원이 위원장을 맡은 외교통일위원회는 민주당 김영배 의원 파견에 동의했습니다.민주당 의원들은 국민의힘의 비협조적 태도를 규탄하기도 했습니다.김남근 의원은 "정무위를 관할하는 윤한홍 위원장은 청문회를 적극적으로 주도해야 할 위치에 계시는데 협력하지 않아 위원들이 사보임까지 해서 과방위에 와서 참여하게 됐다"고 지적했습니다.김현정 의원도 "국민의힘은 쿠팡 문제에 대해 다 동의한다고 하면서 연석 청문회는 안되고 국정조사를 하겠다는 진정성도 믿기지 않는다"며 "국정조사를 실질적으로 추진할 때는 반드시 함께해주시길 촉구한다"고 말했습니다.통역 방식 문제를 놓고도 잡음이 일었습니다.해롤드 로저스 쿠팡 임시대표는 시간이 절약되는 동시 통역기를 착용하는 대신 개인 통역사가 옆에서 직접 통역하는 방식을 요구했으나 받아들여지지 않았습니다.이에 최민희 과방위원장은 "이의제기는 적절하지도 않고 받아들이지 않겠다"고 일축했습니다.(사진=연합뉴스)