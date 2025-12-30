뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

일본에 뺨 맞더니 한국에 우르르…"주 125회 몰려온다"

박서경 기자
작성 2025.12.30 14:42 수정 2025.12.30 14:51 조회수
PIP 닫기
중국의 이른바 '한일령'으로 국내 여행과 항공업계에 반사이익이 나타나고 있습니다.

일본 여행을 자제하는 분위기 속 제주가 중국인 관광객들의 대체 여행지로 떠오르고 있는 겁니다.

여행업계에 따르면 동절기 비수기로 줄었던 제주와 중국 사이 항공 노선이 내년 1월까지 주 16회 늘어날 전망입니다.

상하이와 베이징, 난징, 광저우 등 중국 주요 도시에서 제주로 향하는 항공편이 잇따라 증편되고 있습니다.

내년 1월에는 장춘과 마카오 노선도 전세기 형태로 다시 운항될 예정입니다.

이에 따라 동절기 제주에서 중국 노선은 13개 도시, 주 125편으로 확대돼 이전보다 주 22편 늘어나게 됩니다.

항공 노선 증편은 보통 수개월 전부터 준비되는 만큼 업계에서는 내년도 항공 스케줄에 중국발 제주 노선이 더 늘어날 가능성도 있다고 보고 있습니다.

중국과 일본의 갈등으로 실제로 중국 여행 플랫폼에서는 최근 제주와 서울 등 한국 여행 상품 검색량도 크게 늘었습니다.

중국 주요 항공사들은 일본행 항공권의 무료 취소와 변경 정책을 내년 3월까지 연장했고, 국제 크루즈 상품에서도 일본 대신 제주 기항 일수를 늘리는 추세입니다.

(취재 : 박서경, 영상편집 : 최강산, 디자인 : 이정주, 제작 : 디지털뉴스부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
글로벌은 SBS
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지