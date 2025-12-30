프로야구 한화 '20년 희로애락' 담은 '이글스라 행복합니다' 출간

이미지 확대하기

▲ '이글스라 행복합니다' 표지

19년 만에 한국시리즈에 진출한 프로야구 한화 이글스를 다룬 <이글스라 행복합니다> (북오션)가 출간됐습니다.오랜 기간 한화와 프로야구를 취재한 중앙일보 배영은 기자, 한화의 레전드 투수이자 전 단장인 정민철 해설위원이 함께 쓴 이 책은 '괴물 신인' 류현진이 KBO리그를 뒤흔들었던 2006년부터, 팀 내 최고참이 된 류현진이 마지막 투수로 마운드에 오른 2025년 한국시리즈까지 20년에 걸친 한화의 이야기를 다뤘습니다.이 책은 한화의 2025년이 우연히 찾아온 '행운'이 아닌, 앞이 보이지 않는 어둠 속에서도 한 발씩 앞으로 걸어나간 많은 사람들이 힘을 합쳐 얻어낸 '결실'임을 강조합니다.특히 문동주 · 김서현 · 문현빈 · 채은성 등 가을야구의 주역들이 한 명씩 한화로 모여들고, 메이저리그 생활을 마친 류현진이 한화로 돌아온 뒤, 폰세와 와이스라는 역대 최강 외국인 원투펀치를 만나 마침내 한국시리즈에 진출하는 과정과 비하인드 스토리가 상세히 기록돼 있습니다.또 2025년 주요 경기들과 2006년 한국시리즈에서 투구하는 류현진과 정민철의 모습, 현재 한화를 대표하는 선수들의 신인 시절 사진, 더그아웃과 라커룸에서 포착한 미공개 사진들이 여러 장 수록됐습니다.류현진은 "책을 읽으며 나의 이야기가 한화이글스의 역사 속에 함께하고 있다는 행복을 다시 한번 느꼈다"며 "이 책에는 그야말로 '한화이글스' 그 자체가 가득 담겨 있다. 현장의 생생한 이야기부터 따뜻한 비하인드까지, 막힘 없이 술술 읽힌다"고 추천했습니다.(사진=북오션 제공, 연합뉴스)