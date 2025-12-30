뉴스
안효섭, 어린이 위한 따뜻한 선행…유니세프에 5천만 원 기부

SBS 뉴스
작성 2025.12.30
안효섭, 어린이 위한 따뜻한 선행…유니세프에 5천만 원 기부
배우 안효섭이 어린이들의 따뜻한 겨울을 위한 선행에 나섰다.

30일 유니세프 한국위원회는 안효섭이 전 세계 어린이 지원을 위해 기금 5천만 원을 기부했다고 밝혔다.

안효섭은 이번 기부 이전에도 2024년 '유니세프 팀' 캠페인 재능 기부 동참, 어린이날 기념 5천만 원 기부 등 꾸준한 나눔으로 선한 영향력을 전해 오고 있다.

기부금은 전쟁, 재해, 빈곤, 질병 등으로 고통받는 전 세계 어린이에게 인도적 지원을 제공하는 데 사용될 예정이다. 특히, 극심한 겨울 추위 속에서 생존이 위협받는 어린이에게 긴급 구호 물품을 전달하고, 안전한 환경에서 기본적인 교육을 받을 수 있도록 지원할 계획이다. 재난 상황에서 배움은 어린이가 일상을 회복하고, 꿈과 희망을 잃지 않도록 돕는 중요한 역할을 한다.

조미진 유니세프 한국위원회 사무총장은 "작년에 이어 올해에도 어린이를 위해 큰 힘을 보태 주신 안효섭 님께 깊이 감사드린다. 보내주신 소중한 기금과 마음은 추운 겨울을 보내고 있는 전 세계 소외 어린이들에게 따스한 위로와 희망이 될 것이다"라고 말했다.

강선애 기자

(SBS연예뉴스 강선애 기자)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
