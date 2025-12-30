뉴스
정청래, '1억 수수 의혹' 강선우 윤리감찰단 조사 지시

민주당 원내대표 보궐선거 1월 11일…최고위원 선거와 같은 날 실시

유영규 기자
작성 2025.12.30 13:33
▲정청래·강선우

더불어민주당은 오늘(30일) 각종 비위 의혹을 받다 사퇴한 김병기 전 원내대표의 후임 선출을 위한 보궐선거를 다음 달 11일 실시하기로 했습니다.

박수현 수석대변인은 오늘 국회에서 열린 비공개 최고위원회의를 마친 뒤 기자들과 만나 "원내대표 보선을 1월 11일 실시되는 최고위원 보궐선거 날짜와 맞추기로 했다"고 밝혔습니다.

박 수석대변인은 "원내대표 당원 투표는 다음 달 9∼11일 사흘간 이뤄진다"며 "국회의원의 투표는 마지막 날인 11일 실시 후 원내대표 선거와 최고위원 선거 결과를 함께 발표하기로 결정했다"고 설명했습니다.

원내대표 선거는 재적의원 투표 80%, 권리당원 투표 20%가 반영됩니다.

민주당은 원내대표 보선을 위한 선거관리위원회도 구성했습니다.

진선미 의원이 위원장을 맡았고 부위원장은 홍기원 의원, 위원은 정을호·이기헌·이주희 의원 등입니다.

박 수석대변인은 "정청래 대표가 회의에서 김 전 원내대표가 개혁 입법 처리에 많은 성과를 낸 것을 높게 평가했다"며 "개인적 사안이 발생해 사퇴를 결단한 것이기에 잘 수습하고 헤쳐 나가길 바란다고 얘기했고 지도부가 공감했다"고 전했습니다.

원내대표 선출 전까지는 문진석 원내운영수석부대표가 직무대행을 맡습니다.

한편 정 대표는 2022년 지방선거 공천 과정에서 강선우 의원 측이 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 전달받았다는 의혹 보도가 나온 데 대해 당 윤리감찰단에 진상조사를 지시했습니다.

박 수석대변인은 "김경 시의원도 당연히 조사 과정에 포함된다"고 말했습니다.

다만 김 전 원내대표를 둘러싼 각종 의혹에 대해서는 별도의 윤리 감찰을 지시하지 않은 것으로 전해졌습니다.

