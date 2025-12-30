통일부, 북한 사이트 60여 개 차단 해제 추진…노동신문, '일반자료'로 전환

▲ 정동영 통일부 장관이 19일 정부서울청사 별관에서 열린 외교부(재외동포청)·통일부 업무보고에서 이재명 대통령 질문에 답하는 참석자를 바라보고 있다.

정부가 북한 웹사이트에 대해 접속 차단 해제를 추진합니다.'탈북민' 호칭은 '북향민'으로 점진적으로 대체해 나가기로 했습니다.통일부는 대통령에게 보고한 내년도 업무계획의 후속 조치를 이같이 진행 중이라고 밝혔습니다.통일부는 노동신문과 조선중앙통신 등을 온라인으로 제한 없이 접근할 수 있도록 북한 웹사이트 60여 개의 차단 해제를 추진하기로 했습니다.통일부는 "우리 사회의 성숙도 및 체제 자신감을 고려할 때 현행 규제와 현실의 간극이 극심하다"면서 "일반 국민들이 북한을 정확하게 이해할 수 있도록 정보통신망법 개정을 통한 사이트 차단 해제를 추진할 계획"이라고 밝혔습니다.노동신문은 오늘(30일)부터 '일반자료'로 전환돼 통일부 북한자료센터 등 취급 기관을 찾으면 누구나 일반 자료처럼 자유롭게 열람할 수 있습니다.정부가 지난 26일 '특수자료 감독부처 협의체'를 열고 노동신문을 '특수자료'에서 '일반자료'로 전환하기로 결정한 데 이어, 25개 특수자료 감독부처에 재분류 조치를 통보한 데 따른 것입니다.통일부 관계자는 "지역 내 도서관 등 노동신문 열람·이용 거점을 확대할 계획"이라고 말했습니다.통일부는 또 북한이탈주민을 가리키는 용어인 '탈북민'의 부정적 어감과 인식을 고려해 '북향민'으로 용어의 점진적 대체를 추진한다고 밝혔습니다.다만 일부 탈북민 단체는 명칭 변경에 반대하고 있어 논란이 예상됩니다.통일부는 법률용어인 북한이탈주민을 변경할지는 사회적 합의와 정책 방향을 확보한 후 결정하기로 했습니다.한편 탈북민 정착교육기관인 하나원에 입소한 탈북민들은 내년 초부터 하나원 내에서 스마트폰을 사용할 수 있게 됩니다.(사진=연합뉴스)