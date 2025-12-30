이 대통령 "사회를 통째로 파랗게 만들 순 없어…정략 아닌 통합"

▲ 이재명 대통령이 30일 청와대에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 오늘(30일) "국민 여러분께서 이번 각료 지명이나 인사에 있어서 참으로 고려할 게 많다는 점을 생각해 주시면 고맙겠다"고 말했습니다.이 대통령은 오늘 청와대에서 열린 국무회의에서 "연말연시이기도 하고 국내외적으로 이런저런 일들이 많다 보니 대통령이라는 직책이 어떤 것인지, 뭘 해야 하는지 자꾸 생각하게 된다"며 이같이 당부했습니다.이 대통령은 "대통령의 가장 큰 책임은 국민 통합"이라며 "최종 권력을 쟁취하는 과정에 함께 한 세력만이 모든 것을 누리고 그 외에는 모두 배제하면 정치가 아니라 전쟁이 된다"고 했습니다.또 "파란색을 좋아하는 사람들이 권한을 가졌다고 해서 사회를 통째로 파랗게 만들 순 없다. 빨간색이 공동체 구성원 자격을 상실하는 것도 아니다"라며 "내 의견과 다른 집단과 인사를 다 제거하고 모든 것을 다 갖겠다고 벌인 극단적 처사가 바로 내란"이라고 지적했습니다.그러면서 "그런 사회가 반대쪽으로도 오면 안 된다. 극단적으로 대결하고 대립하는 사회에서 오히려 더 통합을 위해 노력해야 한다"며 "정략적 수단이 아니고, 우리가 다시 정상적인 사회로 돌아가려면 통합·포용의 노력을 더 강하고 지속적으로 해야 한다"고 강조했습니다.국민의힘 출신인 이혜훈 기획예산처 장관 후보자 지명을 두고 여권 내부의 불만과 야당의 반발이 이어지자 직접 '국민 통합'의 진정성을 호소한 것으로 풀이됩니다.이 대통령은 "물론 모든 일은 최종적으로 국민 뜻에 따라 최대한 결정될 것"이라며 "그 과정에서 다름을 서로 인정하고, 의견이 다른 것이 불편이 아니라 시너지의 원천이라고 생각할 수 있으면 좋겠다"고 덧붙였습니다.다만 "우리가 푸른색을 상징해 집권한 세력인데, 무지개 색을 다 섞어 검은색이 되듯이 만들겠다는 것은 아니다"라며 "잡탕을 만들자는 건 아니고 우리가 가진 원리와 원칙, 가치가 훼손되지 않는 범위에서 인재도, 운동장도 넓게 쓰자는 차원"이라고 설명했습니다.이 과정에서 "일부 언론이 '보수에만 자리 다 주면 집권에 도움 주는 사람은 뭐냐'는 이상한 기사도 쓰던데, 다 주기는 뭘 다 주냐"고 반박하기도 했습니다.한편 이 대통령은 오늘 청와대로 옮긴 뒤 처음으로 국무회의가 열린 것과 관련해서는 "청와대 복귀는 헌정질서 유린으로 얼룩진 용산 시대를 마무리하고 국민주권과 민주주의가 제자리를 찾았다는 점을 상징하는 이정표"라며 "이번 복귀를 계기로 국정의 중심은 국민이고 국정의 완성도 국민을 통해 이뤄진다는 정부의 원칙과 철학을 더욱 단단히 다지겠다"고 말했습니다.이어 "새해에는 대한국민의 위대한 저력을 바탕으로 국가 대도약과 모두를 위한 성장의 길로 힘차게 전진하겠다"며 "이념을 초월해 힘을 모으고, 진영을 넘어 지혜를 담아내겠다"고 다시금 강조했습니다.전날 1주기를 맞은 12·29 제주항공 여객기 참사와 관련해서는 "지금 가장 필요한 일은 국가의 존재 이유가 무엇인가를 묻는 피해자들의 호소에 말이 아닌 책임 있는 행동으로 답하는 것"이라며 "그런데 제가 보기에도 너무 느리다"고 지적했습니다.그러면서 "정부는 독립적이고 객관적인 진상조사를 위한 제도 개선을 최대한 서둘러주고, 유가족에 대한 지원대책도 세심하게 살펴봐 주시기를 바란다"고 주문했습니다.(사진=청와대통신사진기자단, 연합뉴스)