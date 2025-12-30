세밑 한파, 내일 서울 -8℃ 체감 -15℃

<앵커>



내일(31일)부터 세밑 한파가 찾아와 날이 급격히 추워집니다. 서울 기온이 영하 8도, 체감온도는 영하 15도까지 내려가는데 새해 초까지 한파의 기세가 점점 더 강해질 전망입니다.



정구희 기자입니다.



<기자>



오늘 아침 서울의 기온이 영하 3.7도까지 떨어졌습니다.



평년보다 높은 온도라 큰 추위는 아니지만 아침 기온이 점점 낮아지고 있습니다.



북쪽에서 찬 공기가 내려오면서 내일은 세밑 한파가 예상됩니다.



서울의 아침 기온이 영하 8도까지 떨어져 춥겠고, 바람도 매우 강해 체감온도는 영하 15도가 예상됩니다.



철원 영하 13도, 대전 영하 7도, 광주 영하 3도, 대구 영하 4도 등 전국에 영하권 강추위가 찾아옵니다.



기상청은 오늘 밤 9시를 기점으로 경기 북부와 강원, 경북 북부에 한파특보를 발령했습니다.



특히 기온이 크게 떨어지는 강원 산지에는 한파경보가 내려졌습니다.



이번 한파는 비교적 길게 이어질 전망입니다.



새해 첫날인 목요일에 서울 아침 기온이 영하 11도까지 떨어지는 등 중부지방을 중심으로는 아침 기온이 영하 10도를 밑돌겠습니다.



그리고 금요일 한파는 절정에 달합니다.



서울의 아침 기온이 영하 12도, 파주는 영하 15도까지 떨어지겠습니다.



이후로도 1월 평년 수준의 추운 날씨가 길게 이어질 전망입니다.



날은 대체로 맑아 올해 전국 대부분 지역에서 구름 사이로 마지막 해넘이를 볼 수 있겠고, 새해 첫날인 목요일 역시 대부분 지역에서 첫 해돋이를 볼 수 있을 전망입니다.



다만 호남 서해안과 제주도, 울릉도, 독도는 흐린 날씨가 예상돼 해돋이를 보기 어려울 것으로 예상됩니다.



