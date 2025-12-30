'잇단 의혹 제기' 김병기 사퇴…국힘 "사필귀정"

<앵커>



각종 특혜 및 비위 의혹이 제기돼 온 민주당 김병기 원내대표가 전격 사퇴했습니다. 김 원내대표는 "이재명 정부에 걸림돌이 될 수밖에 없을 것"이라며 사퇴 이유를 설명했습니다.



민경호 기자입니다.



<기자>



민주당 김병기 원내대표가 오늘(30일) 오전 전격 사퇴했습니다.



호텔 숙박 초대권 사용과 배우자 업무추진비 유용 의혹에 이어 지난 지방선거 당시 같은 당 강선우 의원이 시의원 출마 준비자로부터 1억 원을 받았다는 의혹과 연루되는 등 각종 의혹이 잇따른 데 따른 겁니다.



국민 여러분께 깊이 고개 숙여 사죄드린다며 운을 뗀 김 전 원내대표는 진실을 밝히는 과정이 이재명 정부 성공을 뒷받침할 여당 원내대표의 책무를 흐리게 해선 안 된다며 사퇴 의사를 밝혔습니다.



[김병기/전 민주당 원내대표 : 민주당과 이재명 정부에 걸림돌이 될 수밖에 없을 것입니다. 하여 저는 오늘 민주당 원내대표직에서 물러납니다.]



김 전 원내대표는 "의혹이 확대 증폭돼 사실처럼 소비되고 진실에 대한 관심보다 흥미와 공방의 소재로만 활용되는 걸 인정하기 어려웠다"면서 자신의 사퇴는 "책임 회피가 아니라 시시비비를 가린 후 더 큰 책임을 감당하겠다는 의지"라고 강조했습니다.



김 전 원내대표의 사퇴로 민주당 원내지도부는 당분간 문진석 원내운영수석부대표의 대행 체재로 운영되고, 새 원내대표 선출을 위한 준비에도 착수합니다.



국민의힘은 사필귀정이라고 촌평했습니다.



[최은석/국민의힘 원내수석대변인 : 여러 갑질이나 또 청탁금지법 관련된 여러 의혹들 이런 것 감안하면, 의원직 사퇴까지 당연히 본인이 (고려해야 합니다.)]



김 전 원내대표 사퇴로 통일교 특검과 2차 종합특검, 민주당의 사법개혁안 등 연말연시 국회 여야 협상 일정도 일부 차질이 불가피할 걸로 보입니다.



(영상편집 : 오영택)