과기부총리 "쿠팡 유출 규모 3천300만 건 이상" 재확인

▲ 17일 서울 여의도 국회 과학기술정보방송통신위원회에서 열린 쿠팡 침해사고 관련 청문회서 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 의원들 질의에 답변하고 있다.

'쿠팡 사태 범정부 TF' 팀장인 배경훈 부총리 겸 과학기술정보통신부 장관이 오늘(30일) 쿠팡의 개인정보 유출 범위가 3천300만 건 이상이라고 밝혔습니다.배 부총리는 오늘 국회에서 열린 '쿠팡 침해사고 및 개인정보 유출, 불공정 거래, 노동환경 실태 파악과 재발 방지 대책 마련을 위한 청문회'에서 쿠팡 측 주장을 반박하며 이같이 밝혔습니다.쿠팡은 정보 유출 피의자인 전 직원을 자체 조사한 결과 계정 3천 개만 확인했고 나머지는 삭제했다고 발표한 바 있습니다.이에 배 부총리는 "동의할 수 없다"며 "3천300만 건 이상의 이름, 이메일이 유출됐고 개인정보보호위원회, 경찰청, 민관 합동 조사단에서 이 사실을 확인했다"고 말했습니다.이어 "추가로 배송지 주소, 주문 내용도 유출한 것으로 본다"며 "쿠팡 측이 합의되지 않은 결과를 사전에 발표했다는 것에 대해 심각한 우려를 표하고 싶다"고 덧붙였습니다.(사진=연합뉴스)