민주 광주시당, 이혜훈 지명 비판한 조국 대표에 "정치적 공세"

더불어민주당 광주시당은 광주를 방문한 조국혁신당 조국 대표가 이혜훈 기획예산처 장관 지명을 강하게 비판한 데 대해 "인사 검증을 빙자한 정치적 공세"라고 반박했습니다.오늘(30일) 조국혁신당 광주시당 등에 따르면 전날 조국 대표는 고(故) 안성례 전 오월어머니집 관장 빈소를 조문하기 위해 광주를 찾았습니다.조문을 마친 뒤 조 대표는 기자들과 만나 이혜훈 후보자 지명에 대해 "내란과 계엄을 옹호하고 '윤석열 어게인'을 외친 집회에 참석했던 인사에게 나라의 곳간을 맡긴다는 점에 환호하거나 박수칠 수 없다"고 말했습니다.조 대표는 "대선 전 내란과 계엄에 맞서 함께 싸웠던 야 4당 간의 공개 약속이 있다"며 "그 약속을 준수하고 실천하는 일들은 지연되거나 미뤄지고 있는 것 같다"고 이같이 밝혔습니다.그는 "이혜훈 지명자가 분위기에 휩쓸려 집회에 갔다고 해명했는데, 일국의 국무위원이 될 사람이 그런 판단 능력이 없다는 것이 말이 되는지 의문"이라고 지적했습니다.또 "국민의힘이 이 지명자를 비판하는 것도 내란 본당이 할 말은 아니다"며 "민주공화국의 원칙을 지키는 사람인지, 전문성은 있는지 철저한 검증이 필요하다"고 밝혔습니다.이에 대해 더불어민주당 광주시당은 오늘 논평을 내 "조국 대표의 발언은 인사 검증의 본질을 벗어난 정치적 공세"라며 반박했습니다.광주시당은 "기획예산처 장관 후보자에 대한 평가는 재정 운용에 대한 전문성과 국정 수행 능력을 중심으로 이뤄져야 한다"며 "특정 집회 참석 이력에 대한 정치적 해석만으로 인사 자체를 문제 삼는 것은 과도하다"고 밝혔습니다.또 "대선 과정의 야 4당 약속을 근거로 인사를 압박하는 것은 대통령의 헌법상 인사권을 오해한 주장"이라며 "후보자에 대한 검증은 인사청문회를 통해 절차적으로 이뤄져야 한다"고 강조했습니다.광주시당은 "조문 자리에서 인사 문제를 정치적으로 확장한 것은 부적절하다"며 "정책과 비전이 아닌 정치적 공방으로 사안을 키우는 행보"라고 비판했습니다.(사진=민주당 광주시당 제공, 연합뉴스)