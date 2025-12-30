뉴스
댓글 0 공유 글자크기 인쇄 0

고향사랑기부 마감 D-1, 1,300억 원 돌파…"10만 원 기부하면 13만 원 혜택"

송인호 기자
작성 2025.12.30 10:42 수정 2025.12.30 10:52 조회수
고향사랑기부 마감 D-1, 1,300억 원 돌파…"10만 원 기부하면 13만 원 혜택"
지역 소멸을 막고, 수도권과 비수도권의 균형 발전을 위해 도입한 고향사랑기부 모금액이 연일 사상 최고액을 경신하며 1천300억 원을 돌파했습니다.

행정안전부 고향사랑e음 사이트에 따르면 오늘(30일) 기준 총 모금액은 지난해 같은 기간보다 173% 급증한 1천359억여 원으로 나타났습니다.

이는 제도 시행 3년 만에 가장 많은 모금액으로, 기부 마감일인 내일까지 1천500억 원가량 모금될 것으로 전문가들은 예측했습니다.

연말정산하는 직장인과 사업자는 내일(31일)까지 행정안전부 고향사랑e음 사이트나 민간 기부 사이트인 위기브, 웰로에 접속해 회원 가입과 인증 절차를 거친 후 기부 희망 지방자치단체를 선택해 기부하면 됩니다.

고향사랑기부금은 10만 원까지는 전액 공제되고, 기부 금액의 30% 내에서 지역 답례품도 고를 수 있어 실질적으로 13만 원의 혜택이 주어집니다.

고향사랑기부금은 인구 소멸 위기에 처한 지역의 취약계층 지원과 청소년 육성·보호, 문화·예술·보건 증진, 지역 공동체 활성화 등 주민 복리 증진 사업에 사용됩니다.

각 지자체는 기부금을 고향사랑기금 등 별도 기금으로 관리하며, 법률에 정해진 한정 용도로만 사용해야 합니다.
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
송인호 기자 사진
송인호 기자페이지 바로가기

    댓글

    방금 달린 댓글
    댓글 작성
    첫 번째 댓글을 남겨주세요.
    0 / 300
    • 최신순
    • 공감순
    • 비공감순
    매너봇 이미지
    매너봇이 작동 중입니다.
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기

      댓글

      방금 달린 댓글
      댓글 작성
      첫 번째 댓글을 남겨주세요.
      0 / 300
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.

      댓글 ∙ 답글 수 0
      • 최신순
      • 공감순
      • 비공감순
      매너봇 이미지
      매너봇이 작동 중입니다.
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지