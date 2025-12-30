곰 출몰 잦은 일본서 올해 4∼10월 9천867마리 포획…사상 최다

▲ 일본 미야기현에 있는 곰 출몰 지역 경고 표지판

올해 들어 일본 각지에서 곰이 출몰하며 사람을 습격하는 등의 피해가 잇따른 가운데 포획된 곰의 숫자도 사상 최다를 기록한 것으로 나타났습니다.30일 NHK에 따르면 지난 4월(새 회계연도 시작)부터 10월 사이 일본 전역에서 포획된 곰은 9천867마리로 집계됐습니다.환경성이 관련 통계를 시작한 2006년 이후 가장 많은 수치입니다.도도부현(都道府縣·광역자치단체) 별로는 아키타현이 1천973마리로 가장 많았습니다.이어 아오모리현 1천154마리, 후쿠시마현 1천153마리 등 도호쿠(東北) 6개 현이 전체의 70%를 차지했습니다.곰 포획 증가는 도시 지역에서 곰의 출몰이 이어졌기 때문으로 환경성은 보고 있습니다.곰 출몰과 포획 수는 증가했지만 곰을 잡을 수 있는 사냥꾼의 수는 줄고 있습니다.소총이나 산탄총을 사용하기 위해 필요한 제1종 총기 수렵 면허 취득자는 1985년 29만 7천 명에서 2021년에는 8만 4천400명으로 71.6%나 줄었습니다.이에 따라 일본 정부는 수렵 면허를 가진 사람을 지자체 직원으로 고용할 경우 인건비를 지원하는 제도를 도입하기로 했습니다.아울러 동면에서 깨어나 움직이기 시작하는 봄철에 곰의 포획을 강화하고 인간의 생활권과 곰의 서식지를 분리하는 정책도 추진할 방침입니다.환경성에 따르면 일본에서 지난 4월부터 11월 사이 곰의 습격을 받아 숨지거나 다친 사람은 230명으로 집계됐습니다.통계를 시작한 2006년 이후 최다였던 2023년도의 219명을 넘어선 수치입니다.이 가운데 사망자는 13명으로 역시 최다였던 2023년 6명의 배를 웃돌았습니다.(사진=게티이미지)