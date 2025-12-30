국힘, 강선우 의혹에 "공천 장사 실체 드러나…특검 수사해야"

▲ 강선우

국민의힘은 오늘(30일) 더불어민주당 강선우 의원 측이 2022년 지방선거 공천 과정에서 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 수수했다는 의혹이 제기되자 특검 필요성까지 거론하며 공세에 나섰습니다.신동욱 최고위원은 오늘 라디오에 출연, 김 시의원이 공천받아 당선된 것과 관련해 "공천 취소부터 했었어야 되는데 그런(공천한) 것이고 그래서 저는 민주당 공천 특검부터 해야 하는 거 아닌가라는 생각이 든다"고 말했습니다.그는 이어 강 의원이 당시 당 공천관리위 간사였던 김병기 의원과 해당 의혹에 대해 상의했다는 보도와 관련해 "김병기 의원의 보좌진들에 대한 갑질도 전 국민에게 공개됐는데, 민주당 국회의원 갑질 특검도 해야 한다"고 했습니다.김 의원은 전직 보좌관의 제보 등으로 각종 비위 의혹이 불거져 오늘 원내대표직에서 사퇴했습니다.강 의원 역시 이른바 보좌관 갑질 논란으로 여성가족부 장관 후보자직에서 자진 사퇴한 바 있습니다.정희용 사무총장도 오늘 회의에서 강 의원 관련 의혹에 대해 "이 문제는 일반인이 이해하기 쉽지 않은 얘기이고 법적 책임도 결부될 수 있는 문제"라며 "경찰은 조속한 수사를 통해 한 점 의혹 없이 진실을 명명백백하게 밝혀야 한다"고 강조했습니다.최보윤 수석대변인은 논평을 내고 "공천을 앞두고 1억 원이 오간 정황이 녹취로 확인됐고, 문제의 심각성을 인식하고도 공천은 강행됐다"며 "민주당은 침묵으로 시간을 끌 것이 아니라 분명한 해명과 명확한 진상 규명, 상응하는 조치를 국민 앞에 분명히 내놓아야 한다"고 말했습니다.최은석 원내수석대변인도 논평에서 "민주당의 '공천 장사' 실체가 만천하에 드러났다"며 "1억 원 공천 대가 수수 의혹의 당사자가 결국 공천받아 당선되고, 그 과정을 알고도 묵인·은폐한 인사들은 장관 지명을 받고, 원내대표 자리를 차지했다"고 지적했습니다.이어 "이런 공천 비리가 예외적 일탈이 아니라 민주당 내부에서 묵인과 방조 속에 관행처럼 뿌리 깊게 작동해 온 '부패 시스템'의 결과물은 아니었는지 의심하지 않을 수 없다"며 "공당으로서 최소한의 도덕성과 책임성도 지키지 못한 민주당은 간판을 내려야 한다"고 주장했습니다.