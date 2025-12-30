국힘, 강선우 의혹에 "공천 장사 실체 드러나…특검 수사해야"

▲ 강선우
국민의힘은 오늘(30일) 더불어민주당 강선우 의원 측이 2022년 지방선거 공천 과정에서 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 수수했다는 의혹이 제기되자 특검 필요성까지 거론하며 공세에 나섰습니다.
신동욱 최고위원은 오늘 라디오에 출연, 김 시의원이 공천받아 당선된 것과 관련해 "공천 취소부터 했었어야 되는데 그런(공천한) 것이고 그래서 저는 민주당 공천 특검부터 해야 하는 거 아닌가라는 생각이 든다"고 말했습니다.
그는 이어 강 의원이 당시 당 공천관리위 간사였던 김병기 의원과 해당 의혹에 대해 상의했다는 보도와 관련해 "김병기 의원의 보좌진들에 대한 갑질도 전 국민에게 공개됐는데, 민주당 국회의원 갑질 특검도 해야 한다"고 했습니다.
김 의원은 전직 보좌관의 제보 등으로 각종 비위 의혹이 불거져 오늘 원내대표직에서 사퇴했습니다.
강 의원 역시 이른바 보좌관 갑질 논란으로 여성가족부 장관 후보자직에서 자진 사퇴한 바 있습니다.
정희용 사무총장도 오늘 회의에서 강 의원 관련 의혹에 대해 "이 문제는 일반인이 이해하기 쉽지 않은 얘기이고 법적 책임도 결부될 수 있는 문제"라며 "경찰은 조속한 수사를 통해 한 점 의혹 없이 진실을 명명백백하게 밝혀야 한다"고 강조했습니다.
최보윤 수석대변인은 논평을 내고 "공천을 앞두고 1억 원이 오간 정황이 녹취로 확인됐고, 문제의 심각성을 인식하고도 공천은 강행됐다"며 "민주당은 침묵으로 시간을 끌 것이 아니라 분명한 해명과 명확한 진상 규명, 상응하는 조치를 국민 앞에 분명히 내놓아야 한다"고 말했습니다.
최은석 원내수석대변인도 논평에서 "민주당의 '공천 장사' 실체가 만천하에 드러났다"며 "1억 원 공천 대가 수수 의혹의 당사자가 결국 공천받아 당선되고, 그 과정을 알고도 묵인·은폐한 인사들은 장관 지명을 받고, 원내대표 자리를 차지했다"고 지적했습니다.
이어 "이런 공천 비리가 예외적 일탈이 아니라 민주당 내부에서 묵인과 방조 속에 관행처럼 뿌리 깊게 작동해 온 '부패 시스템'의 결과물은 아니었는지 의심하지 않을 수 없다"며 "공당으로서 최소한의 도덕성과 책임성도 지키지 못한 민주당은 간판을 내려야 한다"고 주장했습니다.
댓글