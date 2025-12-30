뉴스
"중, 올해 세계 신차 판매 첫 1위 전망…'20년 선두' 일, 2위로"

조제행 기자
작성 2025.12.30 10:29
▲ 중국 BYD 전기차 

중국 자동차 업체가 세계 신차 판매량(상용차 포함)에서 올해 처음으로 1위에 오를 것이라고 니혼게이자이신문(닛케이)이 30일 보도했습니다.

닛케이가 올해 1∼11월 완성차 업체들 발표 자료와 S&P글로벌모빌리티 데이터를 토대로 추정한 결과 올해 중국 업체의 세계 신차 판매량은 전년보다 17% 증가한 약 2천700만 대에 달할 것으로 전망됐습니다.

이에 비해 일본 업체의 신차 판매는 약 2천500만 대에 못 미치면서 20년 이상 지켜온 선두 자리를 중국에 내주게 됐습니다.

중국은 자국 내 공급 과잉 상황을 맞아 전기자동차(EV)를 중심으로 해외 시장에 물량을 쏟아내면서 수출에서는 이미 2022년 선두를 차지했습니다.

올해는 유럽에서 중국차 판매량이 약 230만 대로 7%가량 늘 전망이고 아세안(ASEAN·동남아시아국가연합)과 중남미 시장에서는 증가율이 각각 49%, 33%에 달할 전망입니다.

닛케이는 "중국 업체들은 비야디(BYD)가 가격 인하를 단행하는 등 자국 시장의 가격 경쟁이 치열해지면서 수출에서 활로를 찾고 있다"며 "이에 각국이 관세 등으로 대항하면서 보호주의가 강해질 우려도 있다"고 전했습니다.

(사진=연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
조제행 기자
