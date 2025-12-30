포르투갈 리그 윙어 김용학, 포항으로 임대…"돌아와 기쁘다"

이미지 확대하기

▲ 포항에 임대 이적한 김용학.

프로축구 포항 스틸러스는 오늘(30일) 포르투갈 포르티모넨스 SC에서 활약하는 윙어 김용학을 임대 영입했다고 밝혔습니다.포항 구단 유소년팀인 포항제철중·고를 거친 2003년생 김용학은 고교 졸업과 동시에 유럽 무대에 도전했습니다.포르티모넨스 소속으로 23세 이하 대회와 리그를 두루 경험하며 성장한 그는 한국 연령별 대표팀에도 꾸준히 발탁되며 잠재력을 입증해 왔습니다.내년 1월 사우디아라비아에서 열리는 아시아축구연맹 U-23 아시안컵에 나설 23명의 대표팀 명단에도 이름을 올렸습니다.김용학은 날카로운 왼발 킥이 돋보이는 오른쪽 측면 공격수입니다.순간 스피드와 일대일 돌파 능력을 바탕으로 공격 전개에 강점을 보이며, 기술과 판단력을 겸비한 플레이가 장점으로 꼽힙니다.공격형 미드필더, 세컨드 스트라이커 등 다양한 공격 포지션을 소화할 수 있는 활용도 높은 자원이기도 합니다.김용학은 구단을 통해 "포항 유스 출신으로서 제2의 고향에 다시 돌아올 수 있어 기쁘다"면서 "해외에서 쌓은 경험을 바탕으로 팀에 도움이 되는 퍼포먼스를 보여드리기 위해 책임감을 갖고 최선을 다하겠다"고 소감과 각오를 전했습니다.그는 이어 "유스 동기인 강민준을 비롯해 또래 선수들과는 대표팀에서 자주 호흡을 맞췄다"면서 "적응에는 큰 문제가 없을 것 같고, 오랜만에 포항에서 함께 뛸 생각에 기대가 된다"고 덧붙였습니다.(사진=포항 스틸러스 제공, 연합뉴스)