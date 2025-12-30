2025시즌 국내 선수 최고 연봉은 이승우…15억 9천만 원

▲ 댄스 세리머니를 펼치는 전북 현대 이승우

4년 만에 전북 현대의 프로축구 K리그1 우승에 힘을 보탠 공격수 이승우가 2025시즌 연봉을 가장 많이 받는 국내 선수인 것으로 파악됐습니다.한국프로축구연맹이 오늘(30일) 발표한 '2025 K리그 구단별 연봉 현황 발표' 결과 이승우는 15억 9천만 원으로 국내 선수 가운데 가장 높은 연봉을 받은 것으로 나타났습니다.지난해 국내 선수 '연봉킹'이었던 조현우가 3위로 내려가고 울산 수비수 김영권이 2위로 올라섰습니다.전북의 수비수 박진섭과 대전하나시티즌의 골잡이 주민규가 4, 5위에 이름을 올렸습니다.연봉은 기본급에 각종 수당을 더한 실지급액을 기준으로 산출됐고, 수당에는 2025시즌 K리그와 코리아컵, 아시아축구연맹 챔피언스리그에서 지급된 금액이 포함됐습니다.외국인 선수 가운데 가장 많은 연봉을 받은 선수는 대구FC의 공격수 세징야였고, FC서울과 결별한 린가드, 인천 유나이티드의 '해결사' 무고사, 전북의 골잡이 콤파뇨가 뒤를 이었습니다.군인팀인 김천 상무를 제외한 K리그 11개 구단이 2025시즌 지출한 연봉 총액은 1천368억 1천306만 6천 원으로 지난해 1천395억 8천588만 원보다 27억 7천281만 4천 원 줄었습니다.연봉 산출 대상에는 2025시즌 전체 기간 각 구단에 한 차례라도 등록된 모든 선수가 포함됐습니다.시즌 중 입단하거나 퇴단한 선수는 실제 소속 기간에 따라 비례 적용했고, 시즌 절반만 소속된 선수는 0.5명으로 계산했습니다.K리그1 선수 1인당 평균 연봉은 3억 1천176만 5천 원이었습니다.국내 선수 1인당 평균 연봉은 2억 3천781만 8천 원이고, 외국인 선수 1인당 평균 연봉은 8억 3천598만 5천 원이었습니다.구단별 선수 1인당 평균 연봉은 울산이 6억 4천359만 2천 원으로 가장 높았고, 대전이 5억 997만 2천 원, 서울이 4억 1천077만 5천 원 순이었습니다.한편, K리그2 14개 구단의 연봉 총액은 729억 6천566만 7천 원이었습니다.구단별로는 인천이 107억 6천12만 3천 원으로 가장 높았고, 수원 삼성과 충남아산이 2, 3위에 랭크됐습니다.(사진=연합뉴스)