최근 30년, 과거 30년보다 여름 25일 늘고 겨울 22일 짧아져

▲ 지난 7월 31일 서울 청계천에서 시민들이 열대야를 피하고 있다.

1912년부터 1940년까지 '과거 30년'과 2015년부터 2024년까지 '최근 30년'을 비교하면 여름은 25일 길어지고 겨울은 22일 짧아진 것으로 나타났습니다.낮 더위보다 밤 더위가 심해져 최근 30년 열대야일은 평균 17.4일로, 과거 30년(평균 8.4일)보다 9일이나 늘었습니다.기상청은 1912년부터 2024년까지 113년간 우리나라 기후변화 상황을 분석한 보고서를 오늘(30일) 발간했습니다.1912년부터 2024년까지 분석은 1904∼1911년 근대적인 기상 관측을 시작한 6개 지점(인천·목포·부산·서울·대구·강릉) 관측자료를 토대로 이뤄졌습니다.분석 결과 과거 30년 평균 98일이었던 여름(일 평균 기온이 20도 이상 올라간 뒤 다시 떨어지지 않는 첫날에 시작)은 최근 30년 평균 123일로 25일 늘었습니다.최근 10년(2015∼2024년)만 평균을 내면 130일로 더 길었습니다.겨울(일 평균 기온이 5도 미만으로 내려간 뒤 다시 올라가지 않는 첫날에 시작)은 과거 30년 평균 109일에서 최근 30년 평균 87일로 22일 감소했습니다.최근 10년 평균은 86일이었습니다.봄(일 평균 기온이 5도 이상으로 올라간 뒤 다시 떨어지지 않은 첫날에 시작)은 여름처럼 최근 30년(평균 90일)에 과거 30년(85일)보다 길었고 가을(일 평균 기온이 5도 미만으로 내려간 뒤 다시 오르지 않은 첫날에 시작)은 겨울처럼 최근 30년(평균 65일)에 과거 30년(73일)보다 짧았습니다.1912∼2024년 연평균 기온을 계산하면 12.9도였는데, 10년마다 0.21도씩 올랐습니다.연평균 기온을 연대별로 보면 1910년대 12.0도에서 2010년대 13.9도로 100년간 1.9도 오른 뒤 2020년대 14.8도로 단기간 0.9도 급상승했습니다.기후변화 정도가 최근 더 심해졌기 때문입니다.또 눈길을 끄는 점은 최저기온(10년마다 0.25도 상승) 상승세가 최고기온(10년마다 0.14도 상승)보다 가팔랐다는 점입니다.밤의 온난화가 낮보다 강하게 이뤄졌다는 의미로, 실제 폭염일(일 최고기온이 33도 이상인 날)은 113년간 10년마다 0.22일 늘어나 증가세가 뚜렷하지 않았지만, 열대야일(밤 최저기온이 25도 이상인 날)은 10년에 1.1일씩 늘어나 증가세가 뚜렷했습니다.폭염일 증가세는 도시와 비도시 간 차이가 크지 않았는데 열대야일 증가세는 차이가 컸습니다.도시 지역 열대야일은 1970년대 5.1일에서 2020년대 17.1일, 비도시 지역은 2.9일에서 8.0일로 다른 폭으로 증가하면서 도시와 비도시 열대야일 차는 같은 기간 2.2일에서 9.1일로 커졌습니다.도시화가 열대야의 원인임을 방증하는 수치입니다.1912년부터 2024년까지 113년간 강수 양태를 보면 연강수량은 10년마다 17.83㎜씩 증가했는데 강수일(일강수량이 0.1㎜ 이상인 날)은 10년에 0.68일씩 줄었습니다.한 번 쏟아질 때 더 많이 쏟아졌다는 의미입니다.1시간 최다 강수량이 50㎜ 이상인 날도 10년마다 0.04일 늘어나 추세를 같이했습니다.기상청은 "최근 기후변화가 심화하고 있다"고 경고하면서 "기후변화를 철저히 감시하고 원인을 규명하는 데 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.이번 '우리나라 113년 기후변화 분석 보고서'는 기상청 기후정보포털(www.climate.go.kr)에서 볼 수 있습니다.(사진=연합뉴스)