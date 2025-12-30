마약 조직, '경유지'로 한국 노리나…부산항서 잇단 코카인 적발

▲ 지난 5월 부산신항에 입항한 선박의 컨테이너에서 압수된 600㎏ 규모의 코카인

올해 부산항에서 대량의 코카인이 잇따라 적발되면서 한국이 국제 마약 조직의 마약 유통 경유지로 악용되고 있다는 분석이 나옵니다.오늘(30일) 부산본부세관에 따르면 지난 8월 3일 부산신항으로 입항한 컨테이너 전용선에 적재된 컨테이너 1대에서 코카인 300kg이 적발됐습니다.이는 시가 1천50억 원 상당으로 약 1천만 명이 동시에 투약할 수 있는 규모입니다.조사 당시 세관은 내부가 비어있다고 신고된 컨테이너를 판독한 결과 여러 개의 이상 음영을 확인했습니다.수사 결과 50㎏가량의 포대 6개가 발견됐으며, 각 포대 속에는 벽돌 형태의 1㎏ 단위 코카인 블록 50개가 들어 있었습니다.ㄹ해당 코카인 블록은 중남미 마약 조직이 주로 사용합니다.세관 관계자는 "마약사범들은 에콰도르에서 출발해 한국을 경유하는 정기 무역선을 이용했으며 화물이 적재된 컨테이너 안에 마약을 숨겼다"고 말했습니다.앞서 지난 5월에도 부산신항에서 유사한 이동 경로와 은닉 수법으로 코카인 600㎏가 적발됐습니다.이는 중남미 마약 조직들이 주변 국가들로부터 비교적 안전하다고 평가받는 한국을 마약 유통의 중간 경유지로 활용한 것으로 분석됩니다.세관은 지난 5일 '마약 단속 종합대책'에서 우범국 출발·경유 무역선에 대한 선내 정밀검사 등 마약밀수 대응 방안을 마련했습니다.부산본부세관 관계자는 "중남미에서 출발한 우범 무역선과 하선 선원을 집중적으로 선별해 검사하겠다"며 "선사, 화물운송주선업자 등 관련 종사자에 수사 협조를 부탁하는 등 해상 감시 사각지대를 해소하기 위해 최선을 다하겠다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스)