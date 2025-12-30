8천만 원 든 친구 돈 가방 낚아채 달아난 40대…"장난이었다"

▲ 경기 분당경찰서 전경

경기 성남시 분당구에서 오토바이를 타고 행인의 돈 가방을 낚아챈 뒤 달아난 40대 남성이 검거됐습니다.경기 분당경찰서는 절도 혐의로 A 씨를 형사 입건해 조사하고 있다고 오늘(30일) 밝혔습니다.A 씨는 전날 오후 4시쯤 성남시 분당구 야탑동의 한 주택가 도로에서 오토바이를 타고 40대 남성 B 씨의 돈 가방을 가로채 달아난 혐의를 받고 있습니다.돈 가방에는 B 씨가 은행에서 인출한 8천500만 원이 들어 있었습니다.경찰 조사 결과 A 씨와 B 씨는 친구 사이로, A 씨는 B 씨가 돈을 인출한 뒤 야탑동 쪽으로 이동할 것을 미리 알고 범행한 것으로 드러났습니다.당시 B 씨는 헬멧을 쓰고 있던 A 씨를 알아보지 못해 곧바로 경찰에 신고했고, 출동한 경찰이 목돈을 인출한 것을 아는 사람이 있냐고 묻자 B 씨는 A 씨를 떠올려 곧바로 연락했습니다.전화를 받은 A 씨는 범행을 시인하면서 "장난이었다"고 둘러댄 것으로 전해졌습니다.이후 현장으로 돌아온 A 씨는 돈을 그대로 돌려줬고, 경찰은 A 씨를 임의동행해 절도 혐의로 입건했습니다.A 씨가 범행에 사용한 오토바이는 평소 이용하던 것이 아니라 타인에게 빌린 것으로 조사됐습니다.경찰 관계자는 "A 씨와 B 씨는 친한 친구 사이로, 가해자는 장난이었다고 주장하고 피해자도 처벌을 불원하고 있다"며 "하지만 절도의 의도가 없었다고 단정할 수 없어 A 씨를 입건하고 구체적인 내용을 조사하고 있다"고 설명했습니다.(사진=경기남부경찰청 제공, 연합뉴스)