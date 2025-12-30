전현무, '나 혼자 산다' 대표해 90도 허리 숙였다

이미지 확대하기

방송인 전현무가 '나 혼자 산다'를 대표해 최근 논란 앞에 고개를 숙였다.지난 29일 방송된 '2025 MBC 방송연예대상'에서 '올해의 예능인상'이자 대상 후보로 호명된 전현무는 수상을 위해 무대에 올랐다. 그는 트로피를 들고 수상의 영예를 누려야 할 이 자리에서 무거운 표정으로 숙연하게 수상 소감을 밝혔다.전현무는 "오늘 축제 분위기로 진행하고 있는데, 진행하면서 각종 연예대상을 참석하면서, 이런 송구스러운 마음으로 참석한 건 처음"이라고 운을 뗐다.이어 "매년 '나 혼자 산다'를 한국인이 사랑하는 예능프로그램으로 뽑아준 시청자분들의 많은 성원과 응원이 있었는데, 저를 포함해 기대에 못 미친 모습을 보여드린 것 같아 이 상이 마냥 기쁘게만 느껴지지 않는다"라며 "많이 기대에 못 치지 못한 점, 다시 얘기할 기회가 없을 거 같아서 이 자리를 빌어서 여러분들께 송구하다는 말씀드린다. 죄송하다"며 허리를 90도로 숙이고 사과 인사를 건넸다.그러면서 전현무는 수상의 의미에 대해 "이 상을 제가 '잘했다'는 뜻이 아니라 '앞으로 잘 좀 하라'는 뜻으로 받아들이겠다"라고 해석하며 "2026년에는 여러분을 좀 더 흐뭇하게 해 드릴 수 있는, 모든 면에서 눈살 찌푸려지지 않는 그런 예능이 되도록 하겠다"라고 다짐했다.또 "많이 힘든 상황 속에서도 고생하고 있는 우리 제작진, 정말 사랑하고 미안하다는 말 드리고 싶다"며 "2026년에는 '나 혼자 산다'에서 '새롭게 하기 프로젝트'를 진행한다. 뭔가 달라지는 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 밝혔다.전현무가 오랫동안 고정 출연 중인 '나 혼자 산다'는 최근 박나래, 키가 이른바 '주사이모' 논란으로 연이어 프로그램에서 하차하는 악재를 맞았다. 전현무 역시 차량 안에서 링거를 맞았던 과거 모습이 조명되며 불법 의료 행위를 받은 게 아니냐는 의혹에 휩싸였으나, 과거 의료 기록을 공개하며 적극적으로 해명해 의혹을 풀었다.한편 이날 '2025 MBC 방송연예대상'에서는 유재석이 대상을 거머쥐며, 지상파 3사 연예대상과 백상예술대상을 포함해 지금까지 총 21개의 대상을 받게 됐다.[사진=MBC 방송 캡처]강선애 기자(SBS연예뉴스 강선애 기자)