성남시, '8호선 판교 연장' 경제성 확보…예타 재신청

이미지 확대하기

▲ 지하철 8호선 판교연장사업 노선 구상도

경기 성남시는 '지하철 8호선 판교 연장사업' 사전타당성 조사용역 결과, 비용 대비 편익(B/C)이 1.03으로 나와 사업 추진의 경제적 타당성을 확보했다고 오늘(30일) 밝혔습니다.B/C가 1.0 이상이면 경제성이 있다는 의미입니다.시는 이 결과를 토대로 8호선 판교 연장사업을 내년에 신설되는 기획예산처 예비타당성(예타) 조사 대상 사업으로 선정되도록 신청해달라고 오늘 경기도에 요청했습니다.8호선 판교 연장은 종점인 모란역에서 판교역까지 3.78㎞ 구간을 연장하는 사업으로, 예타 조사를 통과하면 총사업비 4천891억 원 중 60%인 2천935억 원을 국비로 확보할 수 있습니다.시가 추진하는 이 사업은 애초 국토교통부의 투자심사위원회 심의를 거쳐 2020년 12월 기획재정부 예타 조사 대상으로 선정돼 2023년 조사 절차가 진행됐습니다.그러나 조사 과정에서 사업 경제성이 낮다(B/C 0.76)는 분석이 나오자 시는 한국개발연구원(KDI)이 조사 결과 종합보고서를 내놓기 전인 2023년 7월 조사절차 철회를 요청하고 사업성 보완 작업을 해왔습니다.시는 사전타당성 조사에서 경제성이 확보된 만큼 국가 재정사업으로 추진될 수 있도록 예타 조사 통과에 역량을 집중할 계획입니다.(사진=성남시 제공, 연합뉴스)