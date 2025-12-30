[자막뉴스] "저 좀 살려주세요" 의혹 부인했지만 경찰 고발

2022년 지방선거 공천 과정에서 민주당 강선우 의원 측이 당시 후보였던 김경 서울시의원으로부터 1억 원을 전달받았다는 의혹이 제기됐습니다.



3년 전 지방선거때 민주당 서울시당 공천관리위원이었던 강 의원은 김 시의원이 준 1억 원을 지역 보좌관이 받아 보관한 문제를 공관위 간사였던 김병기 원내대표와 상의했다고 MBC가 보도했습니다.



당시 김 시의원은 강 의원의 지역구인 강서구에서 출마를 준비했고, 김 시의원은 결국 단수 공천됐습니다.



김 원내대표는 금품 수수가 법적 책임은 물론 공관위와 당의 신뢰성에도 영향을 줄 중대한 사안이라고 강 의원에게 말했고, 강 의원은 "살려 달라"고 호소했다고 MBC는 전했습니다.



이 보도에 대해 강 의원은 SNS를 통해 "저는 공천을 약속하고 돈을 받은 사실이 전혀 없다는 점을 분명히 밝힌다"고 관련 의혹을 부인했습니다.



강 의원은 "2022년 지방선거 당시 해당 사안을 인지하고, 공관위 간사에게 바로 보고했다"며 "다음 날 아침에도 재차 보고했고, 즉시 반환을 지시했다"고 주장했습니다.



또 "공관위에서 특정 공관위원의 지역구에 관해 논의할 때는 해당 공관위원은 논의에서 배제되는 것이 원칙이었으며, 저 역시 공관위 업무 수행 당시 그 원칙에 철저히 따랐다는 점도 함께 말씀드린다"고 덧붙였습니다.



김 시의원도 입장문을 내고 "공천을 대가로 그 누구에게도 금품을 제공한 사실이 없음을 명확히 말씀드린다"고 밝혔습니다.



의혹이 계속되는 가운데, 국민의힘 소속 김태우 전 서울 강서구청장은 이들을 경찰에 고발했습니다.



강 의원과 김 시의원은 불법 정치자금 및 특정범죄 가중처벌법상 뇌물 수수 혐의로, 사실을 인지하고도 관련자들을 고발하거나 공천에서 배제하지 않은 의혹을 받는 김 원내대표는 업무방해 혐의로 고발했다고 김 전 구청장은 밝혔습니다.



