"미·중 AI경쟁 현재 점수 24대 18"…H200 수출, 전환점 되나

미국과 중국의 인공지능(AI) 패권 다툼에서 미국이 아직 우위를 유지하고 있지만, 도널드 트럼프 대통령의 엔비디아 칩 수출 승인으로 격차가 좁혀질 수 있다는 관측이 제기됐습니다.29일(현지시간) 미국 일간 월스트리트저널(WSJ)은 주요 AI·전략 전문가 6명에게 양국의 AI 경쟁 구도를 미식축구 경기에 비유해 점수화해달라고 요청한 결과 현재 미국이 24점, 중국이 18점을 기록하고 있는 것으로 집계됐다고 보도했습니다.미국이 챗GPT의 등장과 엔비디아의 활약, 그리고 수출 통제를 통해 경기에 앞서나가고 있지만, 중국은 딥시크 충격과 화웨이, 알리바바, 바이트댄스의 연이은 선전으로 6점 차로 따라붙고 있다는 것입니다.전문가마다 점수 차에 대한 의견은 조금씩 차이를 보였습니다.미국이 가장 편안한 리드를 보인다는 관측을 내놓은 사람은 베스트셀러 '칩워'의 저자 크리스 밀러 터프츠대 교수였습니다.밀러 교수는 24대 12의 더블스코어로 미국이 중국을 앞서고 있다고 평가하면서 "미국은 컴퓨팅 파워에서 우위를 점하고 있고 인공지능 상업화에서 주도권을 쥐고 있다"고 근거를 댔습니다.그는 중국이 전력(電力)은 더 많이 보유하고 있지만, 핵심 자원인 인력은 오히려 미국으로 넘어오고 있다고도 지적했습니다.그러나 나머지 5명은 미국이 우위를 유지하고 있지만 점수 차는 접전 상황에 가깝다고 봤습니다.디피카 기리 싱가포르 IDC AI연구 책임자는 "미국은 엔비디아를 비롯한 기업을 앞세워 첨단 AI칩 시장을 지배하고 있지만 중국도 딥시크와 같은 AI 챗봇과 오픈소스 혁신으로 급부상하고 있다"며 21대 19의 박빙 상황이라고 평가했습니다.싱크탱크 진보연구소(IFP)의 사이프 칸 펠로우는 24대 17, 존 비야세뇨르 로스앤젤레스 캘리포니아대(UCLA) 교수는 24대 21의 점수를 줬습니다.특히 비야세뇨르 교수는 "미국이 계속해서 뛰어난 성과를 내지 못하면 소폭의 우위를 잃을 수 있다"며 "중국이 에너지 분야에서 빠른 성과를 보이고 있으므로 미국은 청정에너지를 더 빨리 구축해야 한다"고 강조했습니다.현재 점수를 29대 25로 매긴 케빈 쉬 인터커넥티드캐피털 창업자는 AI 경쟁을 에너지·인프라·모델·앱·칩/컴퓨팅의 5가지 부문으로 구분한 다음 중국은 에너지와 인프라에서, 미국은 나머지에서 우위를 보인다고 진단했습니다.조 바이든 행정부 시절 국가안보회의(NSC) 선임보좌관을 지낸 타룬 차브라 앤트로픽 국가안보정책책임자는 양국의 AI 점수를 21대 14점으로 평가했지만 "(미국이) 우위를 지키려면 강력한 수출 통제가 핵심"이라고 지적했습니다.양국의 AI 경쟁의 분수령도 최근 트럼프 행정부가 단행한 엔비디아의 고성능칩 'H200'의 대중국 수출 승인에서 비롯될 것이라는 분석이 우세했습니다.WSJ은 최신 아키텍처인 '블랙웰'보다 한 세대 이전 기술이 적용된 H200을 전설적이지만 노쇠한 쿼터백에 빗댔습니다.현재 에이스 쿼터백에 해당하는 최신 블랙웰 제품보다는 성능이 떨어지지만, 여전히 중국 화웨이의 최고 성능 모델보다 효율성은 16%, 성능은 32% 뛰어나다는 것입니다.챗봇 순위도 AI 패권 경쟁의 현황을 살펴볼 수 있는 주요 지표입니다.WSJ는 칩이 공격의 사령관 역할을 하는 쿼터백이라면 챗봇은 정교하게 이뤄진 패스를 터치다운으로 연결하는 리시버에 해당한다고 비유했습니다.그러면서 구글과 오픈AI, xAI, 앤트로픽 등이 챗봇 평가 최상위를 휩쓸었지만, 30위권 내 나머지 챗봇은 알리바바와 바이두 등 중국의 챗봇으로 가득하다고 지적했습니다.엔비디아 출신의 AI 기업가 배럿 우드사이드는 "중국 기업이 더 뛰어난 하드웨어를 더 많이 확보하게 되면 미국을 따돌리고 앞서나갈 수 있을 것인가가 관건"이라고 논평했습니다.중국의 챗봇 개발사 '리시버'들이 열악한 '쿼터백' 역량을 상쇄하고자 혹독한 훈련을 하고 있는데, 노쇠했으나 전설적인 쿼터백을 보유하게 되면 어떻게 될 것인가에 대한 우려입니다.