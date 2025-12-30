트럼프 "무장해제 안 하면 제3국이 하마스 제거"

▲ 트럼프 미국 대통령(왼쪽)과 네타냐후 이스라엘 총리

도널드 트럼프 미국 대통령은 29일(현지시간) 가자지구 평화 구상 2단계 이행의 주요 쟁점으로 떠오른 팔레스타인 무장정파 하마스의 '무장해제'와 관련, "무장해제하지 않으면 (중동의) 다른 나라들이 하마스를 없애버릴 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이날 플로리다주 팜비치에 위치한 자신의 자택인 마러라고 리조트에서 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리와 정상회담을 마친 뒤 공동 기자회견에서 하마스를 향해 이같이 경고했습니다.하마스의 무장해제는 지난 10월 트럼프 대통령이 제안해 전쟁 당사자인 이스라엘과 하마스가 합의하고, 중동의 거의 모든 국가가 지지한 가자지구 평화 구상 2단계에 포함된 조항입니다.2단계에는 하마스의 무장해제에 따른 이스라엘의 가자지구에서 철군, 기술관료가 주도하는 새 팔레스타인 정부 수립, 가자지구 안보·치안을 담당할 국제안정화군(ISF) 구성, 가자지구 재건 착수 등을 포함합니다.하지만, 하마스가 무장해제에 소극적이고, 이에 이스라엘의 전쟁 재개 가능성이 커지면서 어렵게 성사된 휴전이 무산될지 우려되는 상황에서 이날 회담이 진행됐습니다.트럼프 대통령은 하마스가 무장해제를 하지 않을 경우 "끔찍한 일이 있을 것이다. 정말 나쁜 일이 그들에게 있을 것"이라고 했습니다.이어 휴전 협정을 지지한 큰 국가가 59곳에 이른다면서 "그들이 무장 해제를 하지 않겠다고 한다면 그 다른 나라들이 와서 그들(하마스)을 없애버릴 것이다. 이스라엘은 필요하지도 않다"고 강조했습니다.트럼프 대통령은 양국 지도자의 의견이나 시각에 "차이가 거의 없다"고 말하며 회담이 성공적이었음을 시사했고, 부패 혐의로 기소된 네타냐후 총리의 사면 필요성을 누차 언급했습니다.다만, 트럼프 대통령은 요르단강 서안지구와 관련해서는 "우리는 오랫동안 서안지구에 대해 논의해왔다. 서안 지구에 대해 100% 동의한다고 말할 수는 없지만, 곧 결론에 도달할 것"이라고 말했습니다.트럼프 대통령은 이란의 탄도미사일 및 핵무기 프로그램 재개와 관련해선 "이란이 무기와 다른 것들을 강화하고 있다고 읽었는데 그들이 그러지 않기를 바란다"며 "만약 그들이 그렇게 하고 있다면, 우리가 파괴한 시설이 아닌 다른 시설을 사용하고 있을 가능성이 있다"고 말했습니다.또한 "만약 그렇다면 우리는 그 (무기) 증강을 매우 신속히 뿌리 뽑을 수밖에 없을 것"이라며 "우리는 그들이 어디로 가고 무엇을 하는지 정확히 알고 있다. 나는 그들이 그러지 않기를 바란다. 이는 우리가 듣고 있는 것일 뿐이다. 보통 연기가 있으면 불이 있는 법"이라고 덧붙였습니다.(사진=AP, 연합뉴스)